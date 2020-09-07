Билык рассказала о свадьбе сына

Украинская певица Ирина Билык заявила, что не будет петь на свадьбе у своего сына Глеба Оверчука.

Украинская певица Ирина Билык в качестве музыкального гостя пригласит на свадьбу своего старшего сына Глеба Оверчука украинскую группу "Воплі Відоплясова". Об этом она рассказала в интервью ведущей "Світського життя" на канале "1+1" Кате Осадчей.

По словам артистки, сама она петь на будущей свадьбе у своего сына не будет.

"Я хочу пригласить группу ВВ. Вчера они у меня такое под окнами вытворяли, что я подумала: "Если бы у меня была еще одна свадьба, то я бы пригласила ВВ, Dzidzio, ТІК", – заявила Билык.

При этом певица отметила, что ее сын и его избранница являются самостоятельными людьми, которые сами решают, чего хотят, и разговор о свадьбе в их семье пока не ведется.

Глеб Оверчук – сын Билык от модели Андрея Оверчука. Он родился 18 июня 1999 года. Вместе со своей избранницей Алисой он появляется вместе с матерью на многих светских мероприятиях.

В настоящее время певица замужем за режиссером Асланом Ахмадовым. Пара воспитывает сына Табриза, который родился в декабре 2015 года. Ребенка супругам родила суррогатная мать.