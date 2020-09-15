Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына

Украинский шоумен и ведущий Юрий Горбунов 14 сентября в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в компании своего трехлетнего сына Ивана.
На фото отец и сын запечатлены со спины за детским столиком во время рисования.
"Вечер понедельника. Рисуем", – подписал фото Горбунов.
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Горбунов женат на ведущей "Світського життя" Кате Осадчей – пара оформила отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.
Осадчая младше Горбунова на 13 лет. У телеведущей есть 17-летний сын Илья от первого брака.