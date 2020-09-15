Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2020
 
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Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына

Украинский ведущий Юрий Горбунов разместил в сети совместный снимок со своим сыном Иваном.

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Горбунов стал отцом в 2017 году
Горбунов стал отцом в 2017 году
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский шоумен и ведущий Юрий Горбунов 14 сентября в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в компании своего трехлетнего сына Ивана.

На фото отец и сын запечатлены со спины за детским столиком во время рисования.

"Вечер понедельника. Рисуем", – подписал фото Горбунов.

Горбунов женат на ведущей "Світського життя" Кате Осадчей – пара оформила отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.

Осадчая младше Горбунова на 13 лет. У телеведущей есть 17-летний сын Илья от первого брака.

Теги: дети, Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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