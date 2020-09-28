37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына

По словам 37-летней украинской ведущей Кати Осадчей, 18-летний сын Илья просит не публиковать его снимки.

Осадчая: Мне трудно поверить, что время пролетело так быстро Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 28 сентября в Instagram обнародовала совместное фото со своими сыновьями – трехлетним Иваном и 18-летним Ильей.

На фото Осадчая и ее дети запечатлены со спины.

"Илье сегодня 18. Он просит не выкладывать его фотографии, но такую можно. Мне трудно поверить, что время пролетело так быстро, и теперь, когда мы вместе путешествуем, не все сразу понимают, каковы наши родственные связи. Я невероятно горжусь, что Илья вырос таким целеустремленным, умным, ответственным, добрым, сострадательным и отзывчивым", – написала она.

Илья – сын ведущей от бизнесмена Олега Полищука, с которым Осадчая прожила в браке с 2001-го по 2004 год.

Сейчас Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. Они оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.