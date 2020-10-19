Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО

Украинская телеведущая Катя Осадчая обнародовала фотонатюрморт, снятый дома.

Осадчая: Теперь, когда больше времени проводим дома, есть возможность уделить внимание декору, посуде, кулинарии Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram домашнее интерьерное фото с осенней композицией на столе. На снимке запечатлен букет хризантем в вазе и тыквы в объемной посудине, свеча в керамическом подсвечнике и фигурка ослика.

"Теперь, когда больше времени проводим дома, есть возможность уделить внимание декору, посуде, кулинарии. Устроить дома и кафе, и ресторан, и свидания, и праздник", – написала она.

"Что за посуда? Красивая" – спросила подписчица natalyahalych.

"Косовская керамика, внесена в наследие ЮНЕСКО", – ответила Осадчая.

Косовская рисованная керамика – аутентичная гуцульская народная керамика.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

Осадчая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. Они воспитывают трехлетнего сына Ивана. У ведущей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.