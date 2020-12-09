"Там реально ветка в волосах?", "Прекрасное продолжение прически". Осадчая заинтриговала поклонников загадочным снимком

Украинская телеведущая Катя Осадчая своими руками смастерила рождественский венок, запечатлев себя во время работы.

Украинская ведущая Катя Осадчая 48 декабря в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена во время создания рождественского венка.

Осадчая позировала в кадре на фоне белой стены с изображением сухой ветки. Снимок был сделан таким образом, что ветка может показаться продолжением прически.

"Когда нашлись несколько свободных часов для получения новых навыков", – подписала фото ведущая.

"Такой ракурс интересный – будто ветка сзади растет из вашего хвоста", – прокомментировали фото подписчики.

"Там реально ветка в волосах, или кажется?" – интересуются пользователи сети.

"Такое прекрасное продолжение прически", – отметили поклонники Осадчей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели, вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Світське життя" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

Она замужем за коллегой Юрием Горбуновым. Они воспитывают трехлетнего сына Ивана. У Осадчей также есть старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.