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05 ноября, 2020
 
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Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси

Украинская ведущая Катя Осадчая разместила в сети фото, на котором запечатлена в одежде цветов белорусского флага.

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Осадчая: Появляются все новые и новые примеры, как люди держатся за власть
Осадчая: Появляются все новые и новые примеры, как люди держатся за власть
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 5 ноября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в белом костюме с красной лентой на груди, дополнив образ беретом в тон ленты.

"В этом году особенно остро реагирует общество на возможность перемен и появляются все новые и новые примеры, как люди держатся за власть, как не могут проиграть или отступить, как не могут признать свои ошибки", – написала ведущая.

Публикацию Осадчая отметила хештегом "Жыве Беларусь".

Массовые протесты в Беларуси начались в августе 2020 года после оглашения результатов на президентских выборах. По официальным данным, победу в них одержал действующий глава республики Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. Об ограничительных мерах против президента Беларуси объявили также Великобритания и Канада.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Также санкции ввели США. Ни в одном из этих списков Лукашенко пока не фигурировал.

4 ноября стало известно, что послы Европейского союза согласовали введение санкций против Лукашенко. Сообщается, что вместе с ним под санкции попадут 14 белорусских чиновников.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Катя Осадчая, власть
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