Бульвар Шоубиз
 
13 ноября, 2020
 
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"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями

Украинская телеведущая Катя Осадчая и певица Даша Астафьева рассказали о деталях гардероба, которые хотели заполучить в 1990-х годах.

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Осадчая: Что вы любили, хотели в 1990-е?
Осадчая: Что вы любили, хотели в 1990-е?
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала в Instagram, что мечтала о головном уборе – капоре, популярном в 1990-е годы.

"80–90-е в моде. В 90-е я очень хотела капор, но мама считала это глупой тратой денег, и капор я так и не получила. Тогда не знала, что вырасту – и с головными уборами проблем не будет. Перекличка, что [вы] любили, хотели в те времена, если их помните?" – написала она.

В комментариях Осадчей ответила певица Даша Астафьева.

"Я очень хотела "пушок", в который прятали гульки и пучки волос... Но так как была лысой по непонятным причинам лет до восьми, пушок мне только снился", – написала она.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Теги: телеведущая, Катя Осадчая, Даша Астафьева, певица, модель
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