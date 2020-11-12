Горбунов показал "ми-ми-ми" с Осадчей

Украинский ведущий Юрий Горбунов позировал с женой и коллегой Катей Осадчей в ресторане.

Горбунов женился на Осадчей в 2017 году Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский ведущий Юрий Горбунов 11 ноября в Instagram разместил совместное фото с женой – ведущей Катей Осадчей.

На снимке пара запечатлена за столиком в ресторане.

"Ми-ми-ми во время обеда", – подписал он публикацию.

Горбунов и Осадчая оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.

Осадчая младше Горбунова на 13 лет. У телеведущей есть 17-летний сын Илья от первого брака.