Горбунов показал "ми-ми-ми" с Осадчей

Украинский ведущий Юрий Горбунов 11 ноября в Instagram разместил совместное фото с женой – ведущей Катей Осадчей.
На снимке пара запечатлена за столиком в ресторане.
"Ми-ми-ми во время обеда", – подписал он публикацию.
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Мі-мі-мі під час обіду! Середа-таки маленька п‘ятниця! #середа #осінь
Горбунов и Осадчая оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.
Осадчая младше Горбунова на 13 лет. У телеведущей есть 17-летний сын Илья от первого брака.