Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном

Украинская телеведущая Катя Осадчая 8 ноября в Instagram обнародовала серию снимков, на которых запечатлена вместе с младшим сыном Иваном в осеннем лесу.
"Sweet November. Я люблю весну и осень", – написала она.
"А папа на "Танцах со звездами" скучает по вам", – отреагировал на публикацию супруг Осадчей ведущий Юрий Горбунов.
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Sweet November яка ваша улюблена пора року. Я люблю весну і осінь #осінь #осінь2020
Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.
Осадчая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. Они воспитывают трехлетнего сына Ивана. У ведущей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.