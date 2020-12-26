Гетманцев: Я сторонник полного локдауна с остановкой общественного транспорта

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что "половинчатые решения" не дают должного эффекта при борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что властям, возможно, следовало бы ввести в январе полный локдаун, в том числе остановить общественный транспорт. Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", комментируя протесты физлиц-предпринимателей против введения жестких карантинных ограничений 8–24 января 2021 года.

"Я сторонник полного локдауна с остановкой транспорта. Я последовательный сторонник этого решения. Потому что любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем. Вместе с тем, надо отметить, решение правительства о "карантине выходного дня" позволило нам сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом", – отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что ограничительные меры во всех странах негативно сказываются на малом бизнесе.

"Великобритания снова вводит полный локдаун. Израиль вводит полный локдаун. То есть множество стран прошло через полные локдауны. Наше правительство решило пойти на компромисс, введя "локдаун выходного дня", например, введя с 8 января локдаун, не прекращая работу транспорта. [Кабмин] пытается найти определенный компромисс... Понимаете, если мы сможем спасти жизнь одного украинца ценой в 0,5% ВВП, мы должны это сделать, даже не задумываясь", – считает нардеп.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай COVID-19 в Украине был подтвержден 3 марта. К 26 декабря коронавирусом заразилось более 1 млн человек, из них 17,7 тыс. скончались, выздоровело более 651 тыс. человек.

В связи с ростом заболеваемости Кабинет Министров Украины решил ввести с 8-го до 25 января "карантин зимних каникул" – жесткий локдаун, подобный тому, что действовал в марте – мае 2020 года. В частности, будут закрыты все учебные заведения, кроме детских садов; кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, фитнес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, гостиниц, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.