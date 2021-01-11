Ляшко рассказал о возможности платной вакцинации от COVID-19

Государство выкупило все объемы вакцины от коронавируса, поэтому говорить о платной вакцинации населения Украины можно во втором полугодии этого года, сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Первая партия вакцины против COVID-19 по программе COVAX поступит в Украину в марте, говорили в Минздраве Фото: ЕРА

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии телеканалу "Еспресо.TV" рассказал о возможности платной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан.

Министерство здравоохранения Украины, по его словам, рассчитывает, что вакцинация будет бесплатной для всех украинцев (говорит с 53:10). В тоже время, Ляшко не исключает, что со временем будет возможно вакцинироваться вне очереди на платной основе.

"У нас есть четкие этапы, как это будет происходить, когда мы говорим о добровольной, бесплатной вакцинации. Мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть украинцев 18-59 лет, купить эту вакцину", – пояснил главный санврач.

О платной вакцинации можно говорить не ранее, чем во втором полугодии этого года, поскольку сейчас все объемы вакцины выкупило государство. Платную вакцинацию, по информации Ляшко, можно будет делать в частных клиниках.

"Мы еще пока этот вопрос платной вакцинации даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет – исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения", – подчеркнул он.