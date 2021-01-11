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Ляшко рассказал о возможности платной вакцинации от COVID-19

Государство выкупило все объемы вакцины от коронавируса, поэтому говорить о платной вакцинации населения Украины можно во втором полугодии этого года, сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Первая партия вакцины против COVID-19 по программе COVAX поступит в Украину в марте, говорили в Минздраве
Первая партия вакцины против COVID-19 по программе COVAX поступит в Украину в марте, говорили в Минздраве
Фото: ЕРА

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии телеканалу "Еспресо.TV" рассказал о возможности платной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан.

Министерство здравоохранения Украины, по его словам, рассчитывает, что вакцинация будет бесплатной для всех украинцев (говорит с 53:10). В тоже время, Ляшко не исключает, что со временем будет возможно вакцинироваться вне очереди на платной основе.

"У нас есть четкие этапы, как это будет происходить, когда мы говорим о добровольной, бесплатной вакцинации. Мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть украинцев 18-59 лет, купить эту вакцину", – пояснил главный санврач.

О платной вакцинации можно говорить не ранее, чем во втором полугодии этого года, поскольку сейчас все объемы вакцины выкупило государство. Платную вакцинацию, по информации Ляшко, можно будет делать в частных клиниках. 

"Мы еще пока этот вопрос платной вакцинации даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет – исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения",  подчеркнул он.

Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что страна может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов. Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, сообщили в Минздраве.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина может получить до конца февраля 2021 года.

5 января бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке на "Обозревателе" заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его информации, в частности, прививку сделали премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардепу от "Слуги народа" Михаилу Радуцкому. За прививки платили по €2,5 тыс. Их делали на протяжении недели в клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд", добавил Бродский.

"29-го или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, ее без растаможки пронесли через зал официальных делегаций, прикрываясь паспортом какого-то депутата", – заявил он, назвав Радуцкого и бизнесмена Павла Фукса "бенефициарами тайного вакцинирования". 

Комментируя заявление Бродского, Шмыгаль сказал, что будет вакцинироваться за свой счет "во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники". Радуцкий назвал бредом слова Бродского. 

Зеленский заявил, что поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о якобы незаконном ввозе в Украину вакцины.

С начала эпидемии коронавирусную инфекию в Украине по состоянию на 11 января подтвердили у 1,1 млн человек796 417 заболевших выздоровели, а 19 835 – умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, очереди, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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