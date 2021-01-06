Зеленский поручил СБУ проверить возможную контрабанду вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский требует “максимально жесткой реакции“ в случае подтверждения информации о незаконном ввозе в Украину вакцины против коронавируса.

За контрабанду и контрафакт должно быть наказание, написал Зеленский Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Службе безопасности Украины, а также другим правоохранительным органам проверить информацию о якобы незаконном ввозе в Украину вакцины против коронавируса. Об этом Зеленский написал в Telegram.

“Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом“, – отметил президент.

“За контрабанду и контрафакт должно быть наказание“, – добавил Зеленский.

Бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке на “Obozrevatel“ заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его информации, в частности, прививку сделали премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардепу от “Слуги народа“ Михаилу Радуцкому. За прививки платили по €2,5 тыс. Их делали на протяжении недели в клинике пластической хирургии и косметологии “Медиленд“, добавил Бродский.

“29-го или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, ее без растаможки пронесли через “Зал официальных делегаций“, прикрываясь паспортом какого-то депутата“, – заявил он.

Бродский считает, что бенефициарами “тайного вакцинирования“ являются бизнесмен Павел Фукс и Радуцкий.

“Считаю цивилизованным, чтобы премьер вместе с господином Радуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку“, – подчеркнул бизнесмен.

Комментируя заявление Бродского, Шмыгаль сказал, что будет вакцинироваться за свой счет “во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники“.

Информацию о нелегальной вакцинации от коронавируса, озвученную бизнесменом Михаилом Бродским, Радуцкий назвал “бредом“.

Главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в Украину в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, сообщили в Минздраве.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам президента Владимира Зеленского, Украина получит зимой 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.