Радуцкий назвал "бредом" информацию Бродского о нелегальной вакцинации от коронавируса в Украине

Украинский бизнесмен Михаил Бродский заявил, что ряд нардепов, в том числе нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, тайно вакцинировались от коронавируса нелегально ввезенной в Украину вакциной Pfizer. Радуцкий пообещал сделать прививку "под камерами".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий назвал "бредом" информацию о его нелегальной вакцинации от коронавируса, озвученную бизнесменом Михаилом Бродским.

Об этом он сказал 6 января в комментарии "Радіо Свобода".

"Я не вижу особого смысла комментировать этот бред. Видимо, кому-то очень грустно впервые за десятилетия проводить в Украине рождественские и новогодние праздники. Однако хочу заверить, как только в Украине появится вакцина – я публично сделаю прививку под камерами", – заявил Радуцкий.

Бродский в своей колонке в "Обозревателе" заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его информации, в частности, прививку сделали премьер-министру Денису Шмыгалю и Радуцкому. За прививки платили по €2,5 тыс. Их делали на протяжении недели в клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд", добавил Бродский.

"29-го или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, ее без растаможки пронесли через зал официальных делегаций, прикрываясь паспортом какого-то депутата", – заявил он.

Бродский считает, что бенефициарами "тайного вакцинирования" являются бизнесмен Павел Фукс и Радуцкий.

"Считаю цивилизованным, чтобы премьер вместе с господином Радуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку", – подчеркнул бизнесмен.

Комментируя заявление Бродского, Шмыгаль сказал, что будет вакцинироваться за свой счет "во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники".

Главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в Украину в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, сообщили в Минздраве.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам президента Владимира Зеленского, Украина получит зимой 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.