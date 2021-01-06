"Буду вакцинироваться за свой счет". Шмыгаль отреагировал на информацию о возможной нелегальной вакцинации в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 января заявил, что "ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения". Ранее украинский бизнесмен Михаил Бродский заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины, в частности Шмыгаль, тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 января заявил, что поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел Украины проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации от коронавирусной инфекции препаратами неизвестного происхождения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Министерством здравоохранения Украины, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", – заявил Шмыгаль.

Он также напомнил, что Украина ожидает первую партию вакцин – 1,9 млн доз Sinovac Biotech.

"Руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Но пока ни одна из вакцин не сертифицирована в Украине", – добавил Шмыгаль.

Премьер-министр также выразил мнение, что "ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения".

Украинский бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке на "Обозреватель" заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его информации, в частности, прививку сделали Шмыгалю и главе профильного медицинского комитета Рады Михаилу Радуцкому. За прививки якобы платили по €2,5 тыс, их делали, как утверждает Бродский, на протяжении недели в клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд".

"29-го или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, ее без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций", прикрываясь паспортом какого-то депутата", – заявил он.

Бродский считает, что бенефициарами "тайного вакцинирования" являются бизнесмен Павел Фукс и Радуцкий.

"Считаю цивилизованным, чтобы премьер вместе с господином Радуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку", – подчеркнул бизнесмен.

Главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в Украину в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз, сообщили в Минздраве.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам президента Владимира Зеленского, Украина получит зимой 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.