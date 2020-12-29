ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси началась вакцинация от коронавируса российской вакциной

Первыми от COVID-19 в Беларуси будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Белорусов будут прививать вакциной "Спутник V"
Белорусов будут прививать вакциной "Спутник V"
Фото: Официальный Минздрав / Telegram

В Беларусь прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". 29 декабря минздрав Беларуси объявил о начале массовой вакцинации граждан.

"Сегодня у нас начнется новый этап – массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке", – сообщил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

Он также добавил, что в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, и закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

Как отмечает TUT.BY, вакцинация в Беларуси началась раньше запланированного срока. Пиневич анонсировал, что она стартует в январе, за четыре месяца минздрав планировал привить 1,2 млн белорусов, а затем выйти на показатель в 5–5,5 млн привитых.

Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". По его словам, одна из его дочерей уже сделала две прививки этой вакциной и чувствует себя нормально.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Вакцинация населения препаратом "Спутник V" в РФ началась 5 декабря – в Москве, и 17-го – в других регионах, сообщала "Русская служба ВВС"Получившие прививку россияне начали жаловаться на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

При этом исследования этой вакцины все еще продолжаются, а 23 декабря стало известно, что российские ученые решили изменить формат исследования и больше не колоть части добровольцев плацебо. Независимые эксперты такое решение раскритиковали, заявив, что конечные данные такого исследования будут недостоверными.

Теги: Россия, Беларусь, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как приготовить вегетариннские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Как приготовить вегетариннские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Анита Луценко: Официально я не замужем
Анита Луценко: Официально я не замужем
Netflix выпустил фильм-сатиру, героиня которого заявила, что "нет такого места, как Украина"
Netflix выпустил фильм-сатиру, героиня которого заявила, что "нет такого места, как Украина"
Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты
Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты
Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды "Танцев со звездами"
Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды "Танцев со звездами"
"Перевернула жизнь". Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост
"Перевернула жизнь". Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост
Огневич рассказала, какие изменения запланировала на следующий год
Огневич рассказала, какие изменения запланировала на следующий год
"Осадчая точно беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая точно беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Любовь действительно может быть неземной". Руслана показала свадебные снимки
"Любовь действительно может быть неземной". Руслана показала свадебные снимки
Эмма Робертс родила первенца
Эмма Робертс родила первенца
Нитич: В моей жизни часто встречаются взрослые по возрасту дяди, но психологически еще подростки
Нитич: В моей жизни часто встречаются взрослые по возрасту дяди, но психологически – еще подростки
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев
  Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
Как приготовить ветчину дома. Видеорецепт от Клопотенко
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
"Мы загадали свое главное желание". Alekseev и солистка "ВИА Гры" Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS