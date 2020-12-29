В Беларуси началась вакцинация от коронавируса российской вакциной

Первыми от COVID-19 в Беларуси будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми.

В Беларусь прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". 29 декабря минздрав Беларуси объявил о начале массовой вакцинации граждан.

"Сегодня у нас начнется новый этап – массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке", – сообщил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

Он также добавил, что в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, и закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

Как отмечает TUT.BY, вакцинация в Беларуси началась раньше запланированного срока. Пиневич анонсировал, что она стартует в январе, за четыре месяца минздрав планировал привить 1,2 млн белорусов, а затем выйти на показатель в 5–5,5 млн привитых.

Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". По его словам, одна из его дочерей уже сделала две прививки этой вакциной и чувствует себя нормально.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Вакцинация населения препаратом "Спутник V" в РФ началась 5 декабря – в Москве, и 17-го – в других регионах, сообщала "Русская служба ВВС". Получившие прививку россияне начали жаловаться на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

При этом исследования этой вакцины все еще продолжаются, а 23 декабря стало известно, что российские ученые решили изменить формат исследования и больше не колоть части добровольцев плацебо. Независимые эксперты такое решение раскритиковали, заявив, что конечные данные такого исследования будут недостоверными.