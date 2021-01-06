"Крепкий орешек" Лукашенко и вакцина, превращающая в обезьян. В ЕС составили рейтинг провалов властей РФ и кремлевской пропаганды

Информационный портал EUvsDisinfo назвал самые громкие провалы российской пропаганды и властей РФ в 2020 году. В рейтинге оказался скандал с расследованием отравления оппозиционера Алексея Навального, записи якобы разговора польских и немецких спецслужб о протестах в Беларуси, где Александра Лукашенка назвали "крепким орешком", и многочисленные фейки о коронавирусе.

Информационный портал EUvsDisinfo – проект дипломатической службы Евросоюза EEAS – 4 января опубликовал рейтинг фейков и других "несуразных ошибок" прокремлевских СМИ и властных структур, которые были обнародованы в прошлом году.

На первом месте в рейтинге оказался скандал с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Авторы рейтинга отметили, что журналистские расследования о нападении на политика показали полный непрофессионализм российских спецслужб.

В частности, они упомянули о сотруднике ФСБ Константине Кудрявцеве, которому Навальный позвонил лично, прикинувшись сотрудником Совбеза России, и который признался в покушении. Журналисты EUvsDisinfo считают, что такая готовность Кудрявцева перед незнакомым начальником раскрывать подробности дела свидетельствует "о традициях слепого холопства и снисходительности в российских государственных структурах".

На втором месте оказалось освещение пандемии коронавируса: с января 2020 года проект EUvsDisinfo насчитал более 700 случаев дезинформации в прокремлевских СМИ. При этом если вначале они заняли сторону противников вакцинации и конспирологов, то затем начали пропагандировать российскую вакцину "Sputnik V, отмечают авторы рейтинга.

EUvsDisinfo вспомнил и о том, как российские СМИ из-за использования в оксфордской вакцине от COVID-19 вирусного вектора шимпанзе начали называть этот препарат "обезьяньей вакциной" и предполагать, что британская вакцина "превратит людей в обезьян".

На третьем месте рейтинга фейков оказался российский режиссер Никита Михалков, который в своей передаче "Бесогон TV" показал поддельный снимок с протестов в Беларуси. Фото было представлено в передаче как доказательство того, что масштабы протестов в стране преувеличены, а фотографии с толпами митингующих являются фейками. Как отмечает EUvsDisinfo, показанное Михалковым фото действительно было отфотошопленным – вот только его подделали не белорусские оппозиционеры, а сами авторы передачи Михалкова, так как изначально это изображение было опубликовано в белорусском Telegram-канале Nexta и выглядело по-другому.

Четвертое место занял считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, который заявил о перехвате разговора якобы немецких и польских спецслужб. Собеседники якобы обсуждали дальнейшие действия на протестах в Беларуси и жаловались, что Лукашенко оказался "крепким орешком".

Пятую позицию рейтинга занял российский пропагандист Владимир Соловьев, который в своем телешоу продемонстрировал кадры якобы боевых действий в Нагорном Карабахе, а на самом деле из видеоигры Arma3. Как отмечает EUvsDisinfo, эта игра пользуется популярностью у кремлевской пропаганды – в 2018 году минобороны России уже использовало ее в качестве реальных кадров из Сирии.

В рейтинг фейков также попали:

сообщение одного из прокремлевских СМИ в Армении о том, что клип Леди Гаги "911" якобы предупреждал о войне в Нагорном Карабахе;

слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о существовании в Дании "балаганов для зоофилов, где можно прийти и изнасиловать черепаху";

закрытие в Санкт-Петербурге кафе Zoom якобы из-за нарушений санитарных норм (владелец был убежден, что заведение закрыли, чтобы не допустить проведения ЛГБТ-фестиваля, который должен был состояться в кафе через онлайн-платформу Zoom).

Проект EUvsDisinfo был создан в 2015 году Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). При помощи служб анализа данных и мониторинга СМИ на 15 языках EUvsDisinfo раскрывает случаи распространения дезинформации прокремлевскими СМИ в странах ЕС и "Восточного партнерства".