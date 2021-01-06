ГОРДОН
 
 
МИР

"Крепкий орешек" Лукашенко и вакцина, превращающая в обезьян. В ЕС составили рейтинг провалов властей РФ и кремлевской пропаганды

Информационный портал EUvsDisinfo назвал самые громкие провалы российской пропаганды и властей РФ в 2020 году. В рейтинге оказался скандал с расследованием отравления оппозиционера Алексея Навального, записи якобы разговора польских и немецких спецслужб о протестах в Беларуси, где Александра Лукашенка назвали "крепким орешком", и многочисленные фейки о коронавирусе.

EUvsDisinfo сообщил о 700 случаях дезинформации о коронавирусе в российских СМИ
EUvsDisinfo сообщил о 700 случаях дезинформации о коронавирусе в российских СМИ
Фото: depositphotos.com

Информационный портал EUvsDisinfo – проект дипломатической службы Евросоюза EEAS – 4 января опубликовал рейтинг фейков и других "несуразных ошибок" прокремлевских СМИ и властных структур, которые были обнародованы в прошлом году. 

На первом месте в рейтинге оказался скандал с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Авторы рейтинга отметили, что журналистские расследования о нападении на политика показали полный непрофессионализм российских спецслужб.

В частности, они упомянули о сотруднике ФСБ Константине Кудрявцеве, которому Навальный позвонил лично, прикинувшись сотрудником Совбеза России, и который признался в покушении. Журналисты EUvsDisinfo считают, что такая готовность Кудрявцева перед незнакомым начальником раскрывать подробности дела свидетельствует "о традициях слепого холопства и снисходительности в российских государственных структурах".

На втором месте оказалось освещение пандемии коронавируса: с января 2020 года проект EUvsDisinfo насчитал более 700 случаев дезинформации в прокремлевских СМИ. При этом если вначале они заняли сторону противников вакцинации и конспирологов, то затем начали пропагандировать российскую вакцину "Sputnik V, отмечают авторы рейтинга.

EUvsDisinfo вспомнил и о том, как российские СМИ из-за использования в оксфордской вакцине от COVID-19 вирусного вектора шимпанзе начали называть этот препарат "обезьяньей вакциной" и предполагать, что британская вакцина "превратит людей в обезьян".

На третьем месте рейтинга фейков оказался российский режиссер Никита Михалков, который в своей передаче "Бесогон TV" показал поддельный снимок с протестов в Беларуси. Фото было представлено в передаче как доказательство того, что масштабы протестов в стране преувеличены, а фотографии с толпами митингующих являются фейками. Как отмечает EUvsDisinfo, показанное Михалковым фото действительно было отфотошопленным – вот только его подделали не белорусские оппозиционеры, а сами авторы передачи Михалкова, так как изначально это изображение было опубликовано в белорусском Telegram-канале Nexta и выглядело по-другому.

Четвертое место занял считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, который заявил о перехвате разговора якобы немецких и польских спецслужб. Собеседники якобы обсуждали дальнейшие действия на протестах в Беларуси и жаловались, что Лукашенко оказался "крепким орешком".

Пятую позицию рейтинга занял российский пропагандист Владимир Соловьев, который в своем телешоу продемонстрировал кадры якобы боевых действий в Нагорном Карабахе, а на самом деле из видеоигры Arma3. Как отмечает EUvsDisinfo, эта игра пользуется популярностью у кремлевской пропаганды – в 2018 году минобороны России уже использовало ее в качестве реальных кадров из Сирии.

В рейтинг фейков также попали:

  • сообщение одного из прокремлевских СМИ в Армении о том, что клип Леди Гаги "911" якобы предупреждал о войне в Нагорном Карабахе;
  • слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о существовании в Дании "балаганов для зоофилов, где можно прийти и изнасиловать черепаху";
  • закрытие в Санкт-Петербурге кафе Zoom якобы из-за нарушений санитарных норм (владелец был убежден, что заведение закрыли, чтобы не допустить проведения ЛГБТ-фестиваля, который должен был состояться в кафе через онлайн-платформу Zoom).

Проект EUvsDisinfo был создан в 2015 году Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). При помощи служб анализа данных и мониторинга СМИ на 15 языках EUvsDisinfo раскрывает случаи распространения дезинформации прокремлевскими СМИ в странах ЕС и "Восточного партнерства".

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, ЛГБТ, Алексей Навальный, пропаганда, ФСБ, Никита Михалков, Владимир Соловьев, фейк, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, протесты в Беларуси, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
  Певица СолоХа: Я осталась сиротой при живых родителях
  Певица СолоХа: Я осталась сиротой при живых родителях G
Виктория ВОРОНИНА
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS