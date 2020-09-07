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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Россия, как всегда, выдернула слова из контекста". Джапарова разоблачила фейк российских СМИ о водоснабжении Крыма

Российские пропагандисты в очередной раз дезинформировали людей, сообщив, что ответственность за снабжение жителей аннексированного Крыма питьевой водой якобы лежит и на России, и на Украине. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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Джапарова: Россия как страна-оккупант несет главную ответственность за водоснабжение Крыма
Джапарова: Россия как страна-оккупант несет главную ответственность за водоснабжение Крыма
Фото: Emine Dzheppar / Facebook

Слова чиновников из управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о том, что ответственность за водоснабжение жителей аннексированного Крымского полуострова несет и Украина, и Россия, которые растиражировали российские СМИ, выдернуты из контекста и не соответствуют действительности. Об этом 7 сентября на своей странице в Facebook написала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Очередная дезинформация от русских пропагандистов, которые, как всегда, выдергивают из контекста слова чиновников из управления верховного комиссара ООН по правам человека", – сообщила она.

Она рассказала о "сенсации", поданной россиянами в СМИ.

"Сегодня утром "Ведомости.ru" подают очередную сенсацию: "Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, – заявила официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл". Достаточно серьезное заявление. Но прекрасно зная позицию УВКПЧ по вопросу оккупированного Крыма, все же решили проверить", – уточнила Джапарова.

По словам Джапаровой, в УВКПЧ сообщили, что к ним действительно обращалось агентство "РИА Новости", на публикацию которого ссылаются "Ведомости", по вопросу поставок воды в Крым, на что получило буквально следующий ответ: Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой (protected persons).

Как отметили в УВКПЧ, слова их представителя в "Ведомостях" были приведены не полностью, заявила Джапарова.

"Как в детской игре в "испорченный телефон", только здесь телефон не немного испорчен, а запрограммирован на фейк с самого начала и до последнего игрока, то есть в нашем случае до потребителя информации доходит искаженная новость. Не удивлюсь, если в следующей публикации еще какого-то российского медиа будут кричать, что "ООН приказала Украине подавать воду в оккупированный Крым" для обеспечения потребностей российского ЧФ и его объектов", – написала первый замминистра.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10223022039808482

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

1 сентября экс-"прокурор" Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила, что структуры ООН признали ее статус российского депутата от Крыма и предложили сотрудничество в предоставлении дополнительной информации о доступе жителей полуострова к питьевой воде.  

2 сентября УВКПЧ опровергло эту информацию.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, водоснабжение, аннексия, фейк, Эмине Джапарова
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