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Интервью Бацман с Комаровским. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с врачом-педиатром, телеведущим Евгением Комаровским выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале журналистки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комаровский Бацман: Буду ли я вакцинироваться против коронавируса? Обязательно!
Комаровский – Бацман: Буду ли я вакцинироваться против коронавируса? Обязательно! 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с врачом-педиатром, телеведущим Евгением Комаровским.

Как сообщила "ГОРДОН" Бацман, интервью продолжалось полтора часа. Трансляция начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Комаровский говорил о коронавирусе и действиях украинской власти во время пандемии, о вакцинации против коронавируса и том, какой вакциной собирается прививаться сам, о локдауне и запрете продавать в супермаркетах носки, колготки и презервативы, об ошибках президента Владимира Зеленского и последнем разговоре с ним, о том, кто может объединить Украину, а также о своем новом интернет-проекте, о том, куда вкладывает деньги и когда мир вернется к нормальной жизни. 

"Буду ли я вакцинироваться против коронавируса? Обязательно! Я привьюсь, все мои сотрудники привьются и вообще все люди, которые мне доверяют (если у них будет доступ к адекватной, нормальной вакцине), привьются. Но сейчас для любого жителя нашей страны вакцинация – это теория, она не вышла в прикладное русло. Если бы у меня была возможность, сейчас, я бы привился [вакциной от американской компании] Pfizer. Мгновенно!" – сказал Комаровский. 

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.

Теги: медицина, эпидемия, реформы, вакцинация, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, медики, реформа здравоохранения, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия
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