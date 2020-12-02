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02 декабря, 2020
 
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Instagram-аккаунт Комаровского по числу подписчиков догоняет Зеленского

Украинский педиатр Евгений Комаровский, страница в Instagram которого почти так же популярна, как президента Украины Владимира Зеленского, в ролике с надувным шариком в виде цифры "9" поприветствовал подписчиков.

Комаровский: Несмотря на кучу проблем, мы собрались все вместе
Комаровский: Несмотря на кучу проблем, мы собрались все вместе
Фото: uakomar / Instagram

Украинский педиатр Евгений Комаровский сообщил в Instagram, что число подписчиков его аккаунта в этой соцсети достигло 9 миллионов.

"Это Лондон примерно. Несмотря на кучу проблем, мы собрались все вместе. С нами не страшно, с нами интересно. Так что никуда не девайтесь и ведите сюда друзей", – призвал он.

В кадре врач появился с надувным шариком в виде цифры "9".

Для сравнения на страницу президента Украины Владимира Зеленского подписаны 9,4 млн человек.

Евгений Комаровский родился 15 октября 1960 года в Харькове. Он окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Теги: Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, соцсети
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