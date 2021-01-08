"Остается одно: напиться так, чтобы было все равно, в трусах ты или без". Соцсети обсуждают запрет на продажу непродовольственных товаров во время локдауна

С 8 января в Украине начался локдаун, в рамках которого в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Некоторые украинские супермаркеты эти товары из зала не убрали, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами. Пользователи соцсетей не оставили без внимания такие действия супермаркетов.

В Украине с 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию. С 8 января в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Но некоторые украинские супермаркеты не убрали из торгового зала временно запрещенные к продаже товары, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на это событие. "ГОРДОН" публикует подборку постов с реакциями соцсетей.

"Это, конечно, удивительное решение – запретить продажу непродовольственных товаров. Я бы понял, если бы речь шла только о тех маркетах, для кого это профиль. Нет, и так я не понимаю. Что страшного увидели Минздрав и Виктор Ляшко в носочных магазинах? Там много людей, толпы? Это глупо. Но запретить их продажу в отделах супермаркетов – это верх глупости. Какая-то психология советского прапорщика, который не видит и не понимает полутонов", – поделился мнением журналист Валерий Калныш.

"Внимание! Осторожно! Это опасные товары! Наверное, при их покупке коронавирус распространяется с бешеной скоростью. Поэтому в локдаун власти необходимо не только запретить продавать чулки, носки, стиральный порошок и т.д., но и стоит запретить надевать это все и, конечно, стирать). Скажем строгое "нет!" COVID!" – иронизирует украинский юрист, общественный деятель и политик Виктория Пташник.

"Ха... Трусы и носки купить нельзя. Водку и пиво – без проблем. Поэтому остается одно: напиться так, чтобы во время локдауна было все равно: в трусах или без них, в носках с дырками или вместо них от безысходности в женских колготках. А тем более – в темноте. Потому лампочку также купить нельзя... И в библиотеку пойти нельзя. На площадях возле елок, в метро, где тысячи людишек без масок, ходите, а в библиотеку – куда ходят (к сожалению) единицы, – нельзя... Хорошо, что хоть пить и есть разрешено", – отметил украинский образовательный деятель, директор Украинского центра оценивания качества образования и Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук.

"Первый день локдауна. Вот так выглядят отдельные отделы некоторых супермаркетов. Пример успешной борьбы с чулками и порошками от руководства Кабмина. Кто не знал, это влияет на противодействие COVID-19. Почему так? Изменения к правительственному постановлению о локдауне №1236 (которые исправляли ложные ограничения, в частности по бытовой химии и непродовольственным товарам), которые приняли 5 января, так и не смогли вовремя обнародовать. Сейчас они уже есть на сайте и опубликованы, поэтому предприниматели могут спокойно работать и снимать эти ленты. Вся украинская власть из-за таких действии КМУ выглядит идиотами в глазах налогоплательщиков. Справедливо, стоит отметить", – написал народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин.

Также не обошлось и без шуток.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***