ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Остается одно: напиться так, чтобы было все равно, в трусах ты или без". Соцсети обсуждают запрет на продажу непродовольственных товаров во время локдауна

С 8 января в Украине начался локдаун, в рамках которого в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Некоторые украинские супермаркеты эти товары из зала не убрали, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами. Пользователи соцсетей не оставили без внимания такие действия супермаркетов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фотожаба на запрет продавать непродовольственные товары во время "карантина зимних каникул"
Фотожаба на запрет продавать непродовольственные товары во время "карантина зимних каникул"
Фото: Алексей Голобуцкий / facebook

В Украине с 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию. С 8 января в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Но некоторые украинские супермаркеты не убрали из торгового зала временно запрещенные к продаже товары, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на это событие. "ГОРДОН" публикует подборку постов с реакциями соцсетей.

"Это, конечно, удивительное решение – запретить продажу непродовольственных товаров. Я бы понял, если бы речь шла только о тех маркетах, для кого это профиль. Нет, и так я не понимаю. Что страшного увидели Минздрав и Виктор Ляшко в носочных магазинах? Там много людей, толпы? Это глупо. Но запретить их продажу в отделах супермаркетов – это верх глупости. Какая-то психология советского прапорщика, который не видит и не понимает полутонов", – поделился мнением журналист Валерий Калныш.

https://www.facebook.com/kalnysh/posts/4259218507428109

"Внимание! Осторожно! Это опасные товары! Наверное, при их покупке коронавирус распространяется с бешеной скоростью. Поэтому в локдаун власти необходимо не только запретить продавать чулки, носки, стиральный порошок и т.д., но и стоит запретить надевать это все и, конечно, стирать). Скажем строгое "нет!" COVID!" – иронизирует украинский юрист, общественный деятель и политик Виктория Пташник.

https://www.facebook.com/viktoria.ptashnik.7/posts/10221333857710156

"Ха... Трусы и носки купить нельзя. Водку и пиво – без проблем. Поэтому остается одно: напиться так, чтобы во время локдауна было все равно: в трусах или без них, в носках с дырками или вместо них от безысходности в женских колготках. А тем более – в темноте. Потому лампочку также купить нельзя... И в библиотеку пойти нельзя. На площадях возле елок, в метро, где тысячи людишек без масок, ходите, а в библиотеку – куда ходят (к сожалению) единицы, – нельзя... Хорошо, что хоть пить и есть разрешено", – отметил украинский образовательный деятель, директор Украинского центра оценивания качества образования и Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук.

https://www.facebook.com/igor.likarchuk.9/posts/3057307861039003

"Первый день локдауна. Вот так выглядят отдельные отделы некоторых супермаркетов. Пример успешной борьбы с чулками и порошками от руководства Кабмина. Кто не знал, это влияет на противодействие COVID-19. Почему так? Изменения к правительственному постановлению о локдауне №1236 (которые исправляли ложные ограничения, в частности по бытовой химии и непродовольственным товарам), которые приняли 5 января, так и не смогли вовремя обнародовать. Сейчас они уже есть на сайте и опубликованы, поэтому предприниматели могут спокойно работать и снимать эти ленты. Вся украинская власть из-за таких действии КМУ выглядит идиотами в глазах налогоплательщиков. Справедливо, стоит отметить", – написал народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин.

https://www.facebook.com/BezginVitalik/posts/2773224122930753

Также не обошлось и без шуток.

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/posts/3532698733452324

***

https://www.facebook.com/kievtypical/posts/3662022160546234

***

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/3870152936362700

***

https://www.facebook.com/sergij.rudenko1/posts/3815955531760246

***

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158099028551859

***

https://www.facebook.com/sergiy.petukhov/posts/2836331689975785

***

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/2971970653021734

***

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/3703787109675880

***

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10214770245929645

***

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3932512060126909

***

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3932670233444425

***

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3932665450111570

***

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/3932214483490000

***

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/3808238175906058

***

https://www.facebook.com/oleshkomiroslav/posts/3925325437492226

***

Теги: Украина, социальные сети, торговый центр, карантин, соцсети, торговля, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
О смерти Кернеса стало известно 17 декабря
"Ты точно не в раю, Гена", "Заставлял себя уважать и бояться". Соцсети об умершем Кернесе G
18 декабря, 2020 22.08
Гололед застал киевлян врасплох  
"Страшный сракопад", "Люди падают, машины разбиваются". Соцсети делятся видео и обсуждают гололед в Киеве G
11 декабря, 2020 20.51  
Усиленный карантин в Украине введут в январе
"Лохдаун", "Гуляем, как в последний раз, и грохнем бизнес". Соцсети обсуждают решение Кабмина о введении жесткого карантина в Украине G
9 декабря, 2020 22.05
Венедиктов: Я видел президентский дайджест на бумажках, о которых вы говорите. Он очень честный, но он очень большой  
МИР
Венедиктов рассказал, заходит ли Путин в соцсети и чьим мобильным телефоном пользуется G
3 декабря, 2020 18.44  
Эскиз победителя содержит обязательные элементы для большого государственного герба
"Какая-то индонезийская бижутерия", "Ну трешняк же", "Безвкусица". Соцсети активно обсуждают лучший эскиз большого герба Украины G
20 ноября, 2020 21.37
В президентский самолет планировали провести улучшенный интернет за 32 млн грн
ПОЛИТИКА, ДЕНЬГИ
"Гениальное решение". Соцсети обсуждают модернизацию интернета в самолете Зеленского за 32,4 млн грн G
19 ноября, 2020 22.25
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
  Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й
  Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й
Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?
Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS