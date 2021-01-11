В мире от COVID-19 выздоровело более 50 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 11 января.
Всего в мире коронавирус подтвердили у 90 млн 295 тыс. человек, 1 млн 935 тыс. заболевших умерли, 50 млн 11 тыс. выздоровели.
При этом число выздоровевших может быть больше, так как некоторые страны (например, США и Великобритания) не публикуют этот показатель.
Странами с самым большим распространением коронавируса являются:
Украина в списке на 17-м месте. По данным Минздрава, с начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.