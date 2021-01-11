Эксперты ВОЗ приедут в Китай искать источник COVID-19

Китай достиг консенсуса с представителями Всемирной организации здравоохранения по расследованию происхождения коронавируса, заявил заместитель главы национальной комиссии здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

Китай готов принять делегацию экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы изучить причины возникновения коронавируса. Об этом говорится в заявлении национальной комиссии здравоохранения КНР от 11 января.

"Китай и ВОЗ достигли консенсуса по конкретным процедурам расследования на четырех видеоконференциях, заявил заместитель главы комиссии Цзэн Исинь.

По словам Исиня, после того как эксперты ВОЗ завершат свои процедуры и окончательно составят график, китайские эксперты отправятся с ними в Ухань, чтобы совместно расследовать причины появления коронавируса.

Он сказал, что Китай позитивно относится к намерению ВОЗ исследовать причины возникновения COVID-19. Власти страны считают, что в будущем это поможет предотвратить распространение инфекционных заболеваний.

Канал CTV News со ссылкой на данные правительства Китая уточнил, что эксперты ВОЗ посетят Китай на этой неделе.

США обвиняли Китай в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Это не первый визит экспертов ВОЗ в Китай. В июле 2020 года сотрудники миссии вместе с китайскими коллегами должны были подготовить научные планы по выявлению зоонотического источника SARS-CoV-2.