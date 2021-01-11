Эксперты ВОЗ приедут в Китай искать источник COVID-19

Китай готов принять делегацию экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы изучить причины возникновения коронавируса. Об этом говорится в заявлении национальной комиссии здравоохранения КНР от 11 января.
"Китай и ВОЗ достигли консенсуса по конкретным процедурам расследования на четырех видеоконференциях, заявил заместитель главы комиссии Цзэн Исинь.
По словам Исиня, после того как эксперты ВОЗ завершат свои процедуры и окончательно составят график, китайские эксперты отправятся с ними в Ухань, чтобы совместно расследовать причины появления коронавируса.
Он сказал, что Китай позитивно относится к намерению ВОЗ исследовать причины возникновения COVID-19. Власти страны считают, что в будущем это поможет предотвратить распространение инфекционных заболеваний.
Канал CTV News со ссылкой на данные правительства Китая уточнил, что эксперты ВОЗ посетят Китай на этой неделе.
США обвиняли Китай в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.
Это не первый визит экспертов ВОЗ в Китай. В июле 2020 года сотрудники миссии вместе с китайскими коллегами должны были подготовить научные планы по выявлению зоонотического источника SARS-CoV-2.
Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань обвиняли в сокрытии от центрального руководства информации о вспышке коронавируса. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными".
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские коммунисты "ответят за случившееся". В мае прошлого года он говорил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 11 января превысило 90,2 млн, из них более 50 млн вылечились, а более 1,93 млн умерли.