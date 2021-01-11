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Степанов заявил, что украинцы могли заранее рассчитать, какое количество новых футболок и носков им нужно на карантин

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, цель усиленного карантина – сократить контакты между людьми, чтобы уменьшить количество заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, а также сезонным гриппом.

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Степанов: Мы заранее, за месяц рассказали, что можно будет в стране, а что нельзя
Степанов: Мы заранее, за месяц рассказали, что можно будет в стране, а что нельзя
Фото: Максим Степанов / Facebook

Минздрав предупреждал о введении усиленного карантина заранее, и украинцы могли заблаговременно позаботиться о покупке товаров, которыми с 8-го по 24 января торговать в магазинах нельзя. Об этом на брифинге 11 января сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что цель карантина – сократить контакты между людьми, чтобы уменьшить количество заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, а также сезонным гриппом.

"Постановление о введении карантина было принято 9 декабря [2020 года]. То есть мы заранее, за месяц рассказали, что можно будет в стране, а что нельзя, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать, какие магазины будут открыты (это те, которые торгуют продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химией, медицинскими изделиями, лекарствами), а какие будут закрыты (то, что касается промышленных товаров)... Считаю, что к этим 16 дням, которые мы отвели на карантин, можно было подготовиться. Можно было рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время", – сказал Степанов.

По его словам, если человек не успел купить носки или футболки, он "спокойно может это сделать через интернет-магазины".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химиюС 8 января в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Некоторые украинские супермаркеты эти товары из зала не убрали, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что посуда, игрушки и одежда не являются предметами первой необходимостино их наличие в супермаркетах приводило бы к тому, что украинцы посещали бы магазины, чтобы приобрести эти товары. 

Степанов сказал, что уменьшение числа людей, которые одновременно будут находиться в магазинах, снизит вероятность передачи коронавирусной инфекции. По его словам, ограничение продажи товаров приведет к тому, что в супермаркете "будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, карантин, торговля, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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