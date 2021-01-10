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В Киеве на "карантине зимних каникул" не закрыли катки и аттракционы на свежем воздухе

Катки и аттракционы, размещенные на открытом воздухе, могут посещать одновременно не более 20 человек. При этом посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, заявили в Госпродпотребслужбе Киева.

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Госпродпотребслужба Киева в первый день жесткого карантина проверила 118 столичных объектов
Госпродпотребслужба Киева в первый день жесткого карантина проверила 118 столичных объектов
Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві / Facebook

В Киеве из-за введения 8 января жесткого карантина прекратили работу новогодние локации и ярмарки, но запрет не коснулся катков и аттракционов на открытом воздухе. Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы Киева в Facebook 9 января.

"Любые ярмарки и торговля (сэндвичи, глинтвейн и т.д.) непродовольственными товарами останавливаются. Организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе в местах празднования должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 метра и не допускать на игровые площадки более 20 человек", – предупредили в ведомстве.

https://www.facebook.com/kiev.dpss.gov.ua/posts/3569234429838971

Специалисты Госпродпотребслужбы Киева в первый день жесткого карантина проверили его соблюдение на 118 объектах. Так, 8 января удалось проверить восемь предприятий общественного питания, 25 объектов торговли продовольственными товарами, 85 объектов торговли непродовольственными товарами и один рынок.

С 8 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине начался "карантин зимних каникул". Он продлится до 00.00 25 января. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.

По состоянию на утро 10 января в Украине подтверждено 1,115 млн случаев заражения коронавирусом, умерло от болезни COVID-19 19,8 тыс. заболевших, а 791,6 тыс. выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, запрет, карантин, ярмарка, торговля, Госпродпотребслужба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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