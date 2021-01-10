В Киеве на "карантине зимних каникул" не закрыли катки и аттракционы на свежем воздухе

Катки и аттракционы, размещенные на открытом воздухе, могут посещать одновременно не более 20 человек. При этом посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, заявили в Госпродпотребслужбе Киева.

Госпродпотребслужба Киева в первый день жесткого карантина проверила 118 столичных объектов Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві / Facebook

В Киеве из-за введения 8 января жесткого карантина прекратили работу новогодние локации и ярмарки, но запрет не коснулся катков и аттракционов на открытом воздухе. Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы Киева в Facebook 9 января.

"Любые ярмарки и торговля (сэндвичи, глинтвейн и т.д.) непродовольственными товарами останавливаются. Организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе в местах празднования должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 метра и не допускать на игровые площадки более 20 человек", – предупредили в ведомстве.

Специалисты Госпродпотребслужбы Киева в первый день жесткого карантина проверили его соблюдение на 118 объектах. Так, 8 января удалось проверить восемь предприятий общественного питания, 25 объектов торговли продовольственными товарами, 85 объектов торговли непродовольственными товарами и один рынок.