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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки 9 января в Украине от коронавирусной инфекции умерли 99 человек, общее количество жертв болезни достигло 19,8 тыс.

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В Киеве за сутки подтвердили 404 случая инфицирования коронавирусом
В Киеве за сутки подтвердили 404 случая инфицирования коронавирусом
Фото: ЕРА

За сутки 9 января в Украине подтвердили 5011 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. 

Всего с начала пандемии в Украине болезнь подтвердили у 1,115 млн человек.  Из них 791,6 тыс. пациентов выздоровели, 19,8 тыс. – умерли. За последние сутки 99 человек скончались от COVID-19, выписали из больниц 5,3 тыс. заболевших. 

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях, а также в Киеве (404), сообщил Степанов. 

При этом, по данным министра, в субботу сделали 23,2 тыс. ИФА и ПЛР-тестов. 

Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так: 

  • Киев – 117 207 случаев;
  • Винницкая область – 23 642;
  • Волынская область – 34 190;
  • Днепропетровская область – 61 977;
  • Донецкая область – 39 419;
  • Житомирская область – 41 374;
  • Закарпатская область – 28 987;
  • Запорожская область – 58 116;
  • Ивано-Франковская область – 44 323;
  • Киевская область – 63 335;
  • Кировоградская область – 8878;
  • Луганская область – 11 975;
  • Львовская область – 64 817;
  • Николаевская область – 34 252;
  • Одесская область – 75 663;
  • Полтавская область – 68 723;
  • Ровенская область – 42 723;
  • Сумская область – 42 759;
  • Тернопольская область – 35 139;
  • Харьковская область – 72 570;
  • Херсонская область – 18 959;
  • Хмельницкая область – 41 234;
  • Черкасская область – 41 780;
  • Черновицкая область – 41 514;
  • Черниговская область – 31 460.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/855302198346110

Сутками ранее в Украине подтвердили 4846 случаев COVID-19

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, инфекция, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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