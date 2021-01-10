В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки 9 января в Украине подтвердили 5011 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Всего с начала пандемии в Украине болезнь подтвердили у 1,115 млн человек. Из них 791,6 тыс. пациентов выздоровели, 19,8 тыс. – умерли. За последние сутки 99 человек скончались от COVID-19, выписали из больниц 5,3 тыс. заболевших.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях, а также в Киеве (404), сообщил Степанов.
При этом, по данным министра, в субботу сделали 23,2 тыс. ИФА и ПЛР-тестов.
Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
Сутками ранее в Украине подтвердили 4846 случаев COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.