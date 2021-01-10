В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки 9 января в Украине от коронавирусной инфекции умерли 99 человек, общее количество жертв болезни достигло 19,8 тыс.

В Киеве за сутки подтвердили 404 случая инфицирования коронавирусом Фото: ЕРА

За сутки 9 января в Украине подтвердили 5011 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Всего с начала пандемии в Украине болезнь подтвердили у 1,115 млн человек. Из них 791,6 тыс. пациентов выздоровели, 19,8 тыс. – умерли. За последние сутки 99 человек скончались от COVID-19, выписали из больниц 5,3 тыс. заболевших.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях, а также в Киеве (404), сообщил Степанов.

При этом, по данным министра, в субботу сделали 23,2 тыс. ИФА и ПЛР-тестов.

Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

Киев – 117 207 случаев;

Винницкая область – 23 642;

Волынская область – 34 190;

Днепропетровская область – 61 977;

Донецкая область – 39 419;

Житомирская область – 41 374;

Закарпатская область – 28 987;

Запорожская область – 58 116;

Ивано-Франковская область – 44 323;

Киевская область – 63 335;

Кировоградская область – 8878;

Луганская область – 11 975;

Львовская область – 64 817;

Николаевская область – 34 252;

Одесская область – 75 663;

Полтавская область – 68 723;

Ровенская область – 42 723;

Сумская область – 42 759;

Тернопольская область – 35 139;

Харьковская область – 72 570;

Херсонская область – 18 959;

Хмельницкая область – 41 234;

Черкасская область – 41 780;

Черновицкая область – 41 514;

Черниговская область – 31 460.

Сутками ранее в Украине подтвердили 4846 случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.