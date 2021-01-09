В Канаде выявили первый случай заражения новым коронавирусом из ЮАР

В Канаде выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса, который впервые идентифицировали в Южно-Африканской Республике в декабре прошлого года. Об этом рассказала в Тwitter главный санитарный врач провинции Дина Хиншоу.

"В Альберте выявили первый случай заболевания южноафриканским вариантом COVID-19. Случай связан с недавно вернувшимся из путешествия. Человек находится на карантине, и в настоящее время нет доказательств того, что вирус распространился на других", – отметила врач.

Alberta has detected its first case of the South African variant of COVID-19. This case involved a recent traveller. The individual is in quarantine & there’s no evidence at this time that the virus has spread to others. (1/2) — Dr. Deena Hinshaw (@CMOH_Alberta) January 8, 2021

Власти канадской провинции следят за ситуацией распространения нового коронавируса и призывают придерживаться мер безопасности, добавила Хиншоу.

I know any new case is concerning, but we are actively monitoring for these variants & working to protect the public’s health.



Our current measures in place for #COVID19AB are protective against this variant, so we must all keep staying safe & protecting each other. (2/2) — Dr. Deena Hinshaw (@CMOH_Alberta) January 8, 2021

О новом штамме коронавируса под названием 501.V2 в ЮАР стало известно 18 декабря прошлого года. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных COVID-19 граждан в стране заражены именно штаммом 501.V2.

Кроме ЮАР, его также обнаружили в Великобритании. В Соединенном Королевстве, в свою очередь, распространился еще один вид коронавируса, который заразнее SARS-CoV-2 на 70%.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни COVID-19, в Канаде на 9 января зарегистрировано почти 654,3 тыс случаев инфицирования коронавирусом, скончалось более 16,8 тыс пациентов, а выздоровело почти 554 тыс.