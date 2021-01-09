В мире установлен новый рекорд смертности от COVID-19 за сутки – ВОЗ

8 января, по данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами COVID-19 стали более 14 тыс. пациентов.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 87 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

8 января в мире установлен новый рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Новый рекорд – 14 213 смертей – стал почти на 60 умерших больше, чем было 31 декабря, когда был зафиксирован предыдущий рекордный показатель (изначально была информация о 13 941 жертве коронавируса, позже цифра возросла до 14 160).

Скриншот: covid19.who.int

Общее количество смертей среди пациентов с COVID-19 составляет в мире по состоянию на полдень 9 января 1 899 440.

8 января на планете коронавирусную инфекцию подтвердили в более чем 800 тыс. случаев, это второй результат за все время пандемии – больше было только 20 декабря 2020 года (свыше 842 тыс.). Всего с начала пандемии – более 87 млн, по данным ВОЗ.

В пятерку стран с наибольшим числом случаев COVID-19 входят США (21,4 млн), Индия (10,4 млн), Бразилия (7,9 млн), Россия (3,3 млн) и Франция (2,8 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.