Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

По словам представителя российской актрисы Лии Ахеджаковой, она сейчас находится в одной из московских больниц.

Известную российскую и советскую актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель актрисы 9 января.

По словам собеседника агентства, Ахеджакова находится в одной из московских больниц в обычной палате и чувствует себя нормально.

Других деталей о состоянии здоровья актрисы он не привел.

Ахеджакова родилась в 1938 году в Днепропетровске (Украинская ССР). В 1956-м поступила в Московский институт цветных металлов и золота, но, будучи студенткой второго курса, покинула учебу, а в 1962-м окончила ГИТИС. В 1973 году актриса дебютировала в кино, сыграв роль в фильме "Ищу человека".

Актриса известна своей активной гражданской позицией – в частности, весной 2015 года она заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.

В сентябре 2020 года она высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а осенью 2019-го осудила политику Кремля в отношении крымских татар.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В РФ, по официальным данным на 9 января, зафиксировали 3,38 млн случаев COVID-19, из которых 2,75 млн пациентов выздоровели, 61,4 тыс. – умерли.