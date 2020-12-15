  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения

Российская актриса Лия Ахеджакова на похоронах актера Валентина Гафта поделилась воспоминаниями о нем. По ее словам, от Гафта можно было ожидать как оплеуху, так и невероятную нежность.

Ахеджакова: Сейчас плачу – что же я за дура такая? Надо было сразу прощать Скриншот: Телеканал 360 / YouTube

15 декабря в Москве похоронили российского актера Валентина Гафта, прощание проходило в театре "Современник". Трансляцию вел российский канал "360".

Во время церемонии на сцене театра с прощальной речью выступила коллега и подруга Гафта российская актриса Лия Ахеджакова.

Она назвала актера неоднозначным человеком, с которым она могла не разговаривать около года.

"Мог сказать такое, от чего ты просто в обморок упадешь и будешь проклинать все на свете. Мы все время обижались друг на друга. У нас были какие-то поводы для обид – не знаю, откуда они брались? А сейчас плачу – что же я за дура такая? Надо было сразу прощать", – поделилась воспоминаниями актриса.

Ахеджакова подчеркнула, что, вспоминая Гафта, ей сложно его описать, не используя ненормативную лексику.

"Нету без этого Вали. Он меня столько раз посылал на три буквы просто во время спектаклей! Валечка, прости, что я об этом рассказываю, но это часть тебя. Есть что вспомнить, с чего посмеяться. Ушел божественный артист и очень красивый мужик. Очень! Из всех артистов нашего поколения – один из самых красивых. И очень чудной. От него можно было ждать и оплеуху и невероятную нежность", – рассказала она, не сдержав в конце слез.

Выступление Ахеджаковой можно посмотреть, начиная с 1.35.00.

ВИДЕО

Видео: Телеканал 360 / YouTube

Гафт родился в Москве в 1935 году. Играл в театре и кино с середины 1950-х годов. Он снялся более чем в 100 фильмах, в том числе в лентах "Гараж", "Здравствуйте, я ваша тетя", "О бедном гусаре замолвите слово", "Чародеи" и других.

После начала российской агрессии против Украины Гафт поддержал руководство РФ. В частности, он назвал себя "путинцем" и заявил, что Россия законно оккупировала Крым.

Гафт скончался 12 декабря 2020 года в возрасте 85 лет. О смерти артиста сообщила его жена – актриса Ольга Остроумова. Причиной смерти стали осложнения, вызванные перенесенным в августе 2019 года инсультом.