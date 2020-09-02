Жена 85-летнего Гафта, перенесшего инсульт, рассказала о его самочувствии

72-летняя актриса Ольга Остроумова сообщила, что ее супруг, советский и российский актер Валентин Гафт, который год назад перенес инсульт, придерживается строгого режима.

Российский актер Валентин Гафт, которому 2 сентября исполнилось 85 лет, будет отмечать юбилей в кругу семьи, сообщила в комментарии ТАСС его супруга, 72-летняя актриса Ольга Остроумова.

По ее словам Остроумовой, для Гафта, который в августе 2019 года перенес инсульт, вредно любое возбуждение. Актриса отметила, что Гафт бодрствует в течение суток около часа – именно в этот момент он и будет принимать гостей.

Остроумова подчеркнула, что следит за тем, чтобы ее муж придерживался режима, который назвала "строгим".

В 1984 году Гафт получил звание народного артиста РСФСР. Среди наиболее известных ролей Гафта – в лентах "Здравствуйте, я ваша тетя", "Гараж", "Чародеи", "Мастер и Маргарита".