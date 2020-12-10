  Ахеджакова: Дура! Идиотка! У меня такие были встречи! Как я могла это не записывать?

По словам российской актрисы Лии Ахеджаковой, она только сейчас осознала, что у нее была интересная жизнь.

Ахеджакова: Я столько видела, я столько проехала! У меня такие были встречи! Скриншот: Meduza / YouTube

Российская актриса Лия Ахеджакова в интервью, размещенном 5 декабря на YouTube-канале Meduza, рассказала, что ругает себя за то, что не записывала важные события, происходившие в ее жизни, в дневник.

"Дура! Идиотка! Я столько видела, я столько проехала! У меня такие были встречи! Я сейчас понимаю, что у меня была очень интересная жизнь и были невероятные истории, которые я видела, знала, через которые я врезалась в эту жизнь. Но как я могла это не записывать?" – рассказала актриса.

При этом, по словам Ахеджаковой, она редко вспоминает свое детство, предпочитая смотреть вперед, а не оглядываться назад.

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Видео: Meduza / YouTube

Ахеджакова родилась в 1938 году в Днепропетровске (Украинская ССР). В 1956-м поступила в Московский институт цветных металлов и золота, но, будучи студенткой второго курса, покинула учебу, а в 1962-м окончила ГИТИС.

В 1973 году актриса дебютировала в кино, сыграв роль в фильме "Ищу человека".

Ахеджакова также известна своей активной гражданской позицией – в частности, в сентябре 2020 года она высказалась в поддержку протестов в Беларуси, а осенью 2019-го осудила политику Кремля в отношении крымских татар.