Нардеп от "Слуги народа" Камельчук заявил о "смертельной вакцинации" и "вреде масок". Facebook удалил его публикацию

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук считает, что карантинные ограничения в мире – "часть теста, как будет реагировать общество на то, что ему навязывают".

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук считает, что вакцинация от коронавируса "приносит смерти", а политики демонстрируют "псевдовакцинацию". Об этом он написал в Facebook 7 января.

Соцсеть уже удалила пост политика, но скриншот распространили в комментариях к его другой публикации.

Камельчук считает, что украинское правительство не имеет права усиливать карантин, так как это, по его мнению, нарушает Конституцию и приведет к искам против Кабмина. Он заявил, что локдаун – это "дополнительные меры безопасности перед возможным бунтом".

"Карантинные ограничения в мире – часть теста, как будет реагировать общество на то, что ему навязывают. А принудительная вакцинация – способ создания дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных. Интересно: это сворачивание демократии и конец права на свободное передвижение?" – написал нардеп.

Он утверждает, что вакцина против коронавируса "приносит смерти" и препараты содержат "давно известные вредные ингредиенты", но не назвал, что это за ингредиенты и кому известно об их вреде.

По его словам, политики "демонстрируют псевдовакцинацию со шприцами без иголок или уколами через футболку" и нельзя проверить, что именно ввели человеку на видео.

Также нардеп утверждает, что тканевые маски "снижают поступление кислорода в организм на 20%, чем увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и не защищают от вирусов, размер молекул которых меньше, чем расстояние между нитями маски".

Вечером 8 января Камельчук сообщил в Facebook, что соцсеть удалила его публикацию. Он пообещал написать новый пост.

Ранее Камельчук называл COVID-19 "выдуманной болезнью" и заявлял, что не доверяет вакцинам.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 9 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 88 млн 860 тыс. случаев инфекции, 1 млн 913 тыс. заболевших умерли, 49,4 млн выздоровели.

В декабре 2020 года Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению масок. Организация рекомендует носить как медицинские, так и тканевые маски в зависимости от того, где находится человек и болеет ли он коронавирусной инфекцией. Также в ВОЗ заявляли, что маски следует носить даже тем, кто переболел COVID-19.

Прививки против коронавируса сделали ряду известных людей, в частности, вице-президенту США Майку Пенсу, избранным президенту и вице-президенту США Джо Байдену и Камале Харрис, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и другим. Большинство прививались в прямом эфире. В целом вакцинация началась уже в 39 странах, по состоянию на 9 января было сделано 18,9 млн прививок.