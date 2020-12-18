Пенс публично вакцинировался от коронавируса

Вместе с вице-президентом США Майком Пенсом вакцину от коронавируса получили его жена Карен Пенс и главный хирург США Джером Адамс.

Вице-президент США Майк Пенс публично вакцинировался против коронавируса утром 18 декабря. Об этом сообщает CNN.

В Белом доме заявляли, что публичная вакцинация Пенса является частью усилий, направленных на убеждение американцев в безопасности и эффективности вакцины.

Вместе с Пенсом были вакцинированы вторая леди Карен Пенс и главный хирург США Джером Адамс.

Через три недели они должны получить вторую прививку.

"Американский народ может быть уверен: у нас есть одна, а в течение нескольких часов может быть и две безопасные вакцины от коронавируса для вас и вашей семьи", – заявил Пенс.

Избранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис также планируют публично вакцинироваться, сообщили CNN в переходной команде.

В материале не указано, какую вакцину ввели Пенсу, но на тот момент в США была разрешена к применению только вакцина компании Pfizer, разработанная совместно с немецкой BioNTech.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирус подтвержден у 17,2 млн человек (первое место в мире), 310,8 тыс. заболевших умерло.

14 декабря в США началась вакцинация населения от коронавируса. Президент США Дональд Трамп высказался за то, чтобы чиновников Белого дома вакцинировали от COVID-19 позже, чем приоритетные группы населения.