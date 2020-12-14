ГОРДОН
 
 
МИР

Трамп попросил, чтобы чиновников Белого дома вакцинировали от COVID-19 позже

Президент США Дональд Трамп считает, что чиновники Белого дома могут получить вакцину от коронавируса позже, если в этом нет особой необходимости. Сам он пока не планировал прививаться от COVID-19.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп 12 декабря говорил, что вакцинация в США начнется в течение 24 часов
Трамп 12 декабря говорил, что вакцинация в США начнется в течение 24 часов
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп высказался за то, чтобы чиновников Белого дома вакцинировали от COVID-19 позже, чем приоритетные группы населения. Об этом он написал в Twitter 14 декабря.

"Люди, которые работают в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже по программе (вакцинации), если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы сделали такую корректировку. Я пока не планировал прививаться, но с нетерпением жду возможности сделать это в подходящее время", – сообщил президент.

По словам информированных источников агентства Аssociated Press, пока не известно, каким будет масштаб вакцинации в США и как твит Трампа повлияет на усилия правительства по защите высшего руководства страны.

Газета USА Today 13 декабря писала, что Трампу, вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным должностным лицам правительства предложат сделать прививки от COVID-19. Вакцинировать планировали представителей всех трех ветвей власти, включая руководителей Белого дома, Конгресса и Верховного суда.

Два правительственных чиновника подтвердили газете исполнение плана вакцинации. Они уточнили, что его реализуют в течение 10 дней.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 11 декабря одобрило экстренное использование вакцины от COVID-19 BNT162b2, которую производят компании Pfizer и BioNTech. Власти США в течение первого месяца собирались вакцинировать медицинских работников и пожилых людей в учреждениях длительного ухода. Ожидается, что будут привиты около 2,9 млн человек.

В видеообращении, опубликованном в Twitter, Трамп заявил, что вакцинация начнется в течение 24 часов. Препарат, по его словам, будет бесплатным для всех американцев.

США стали четвертой страной в мире (после Великобритании, Бахрейна и Канады), которая одобрила использование вакцины Pfizer – BioNTech. Первая партия вакцины BNT162b2В прибыла в Канаду в ночь на 14 декабря. 

Великобритания первой в мире начала широкомасштабную кампанию по иммунизации населения 8 декабря. Первую дозу получила 90-летняя женщина. В течение первого дня побочные эффекты проявились у двух британцев, получивших прививку, оба – аллергики. 

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус называл вакцину Pfizer "очень многообещающей". Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19.

Теги: США, вакцинация, Дональд Трамп, Майк Пенс, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх". Loboda попала в громкий скандал в РФ
"К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх". Loboda попала в громкий скандал в РФ
FKA twigs обвинила Лабафа в насилии и заражении ее венерическим заболеванием
FKA twigs обвинила Лабафа в насилии и заражении ее венерическим заболеванием
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
  Санина: Уколы – ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин
  Санина: Уколы – ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин
  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
Гайтана в белой блузке и черном корсете сыграла в шахматы
Гайтана в белой блузке и черном корсете сыграла в шахматы
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
Принц Гарри удивил участников онлайн-конференции, неожиданно подключившись к разговору. Видео
Принц Гарри удивил участников онлайн-конференции, неожиданно подключившись к разговору. Видео
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
Никитюк в мини показала вид сзади
Никитюк в мини показала вид сзади
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
"Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
  "Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей". Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой
"Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей". Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой
Никитюк в мини показала вид сзади
Никитюк в мини показала вид сзади
Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп СМИ
Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп – СМИ
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Чем больше детей – тем стройнее мама". Жена Решетника спустя 12 дней после третьих родов восхитила стройной фигурой
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
"Нам пошел на пользу карантин". Шнуров объявил, что в третий раз станет отцом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS