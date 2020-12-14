Трамп попросил, чтобы чиновников Белого дома вакцинировали от COVID-19 позже

Президент США Дональд Трамп считает, что чиновники Белого дома могут получить вакцину от коронавируса позже, если в этом нет особой необходимости. Сам он пока не планировал прививаться от COVID-19.

Трамп 12 декабря говорил, что вакцинация в США начнется в течение 24 часов Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп высказался за то, чтобы чиновников Белого дома вакцинировали от COVID-19 позже, чем приоритетные группы населения. Об этом он написал в Twitter 14 декабря.

"Люди, которые работают в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже по программе (вакцинации), если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы сделали такую корректировку. Я пока не планировал прививаться, но с нетерпением жду возможности сделать это в подходящее время", – сообщил президент.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

По словам информированных источников агентства Аssociated Press, пока не известно, каким будет масштаб вакцинации в США и как твит Трампа повлияет на усилия правительства по защите высшего руководства страны.

Газета USА Today 13 декабря писала, что Трампу, вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным должностным лицам правительства предложат сделать прививки от COVID-19. Вакцинировать планировали представителей всех трех ветвей власти, включая руководителей Белого дома, Конгресса и Верховного суда.

Два правительственных чиновника подтвердили газете исполнение плана вакцинации. Они уточнили, что его реализуют в течение 10 дней.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 11 декабря одобрило экстренное использование вакцины от COVID-19 BNT162b2, которую производят компании Pfizer и BioNTech. Власти США в течение первого месяца собирались вакцинировать медицинских работников и пожилых людей в учреждениях длительного ухода. Ожидается, что будут привиты около 2,9 млн человек.