Johnson & Johnson объявила о старте третьей фазы испытаний вакцины против COVID-19

В финальной фазе исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса от американской компании Johnson & Johnson примет участие около 45 тыс. добровольцев. Промежуточные результаты ожидаются к концу января 2021 года.

Американская компания Johnson & Johnson запустила третью фазу испытаний однокомпонентной вакцины против коронавируса, которую разрабатывает ее подразделение Janssen. Об этом сообщил официальный сайт компании.

В тестировании примут участие около 45 тыс. добровольцев из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Промежуточные результаты исследования ожидаются к концу января 2021 года.

Если результаты тестирования подтвердят эффективность вакцины Johnson & Johnson, компания в феврале планирует подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на ее экстренное использование.

По состоянию на 18 декабря для использования в США одобрена вакцина Pfizer – BionTech (ее эффективность оценивается в 95%). Кроме того, FDA подтвердило эффективность вакцины от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%).

Всего в мире, по данным ВОЗ, разрабатывается более 220 вакцин от COVID-19. 56 препаратов сейчас находятся на стадии клинических исследований.