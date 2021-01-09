В мире сделали уже 18,9 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

Вакцинация против коронавируса стартовала в 39 странах, сообщило агентство Bloomberg.

В США уже ввели более 7 млн доз вакцины против коронавируса Фото: EPA

По состоянию на утро 9 января в мире сделали 18,9 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 39 странах.

Лидерами по количеству введенных доз вакцины являются:

США – 7 млн 52 тыс. доз (по состоянию на 8 января);

Китай – 4,5 млн доз (по состоянию на 31 декабря 2020 года);

Израиль почти – 1,6 млн доз (по состоянию на 7 января);

Великобритания – 1 млн 489 млн доз (по состоянию на 7 января);

ОАЭ – 941,6 тыс. доз (по состоянию на 8 января).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 9 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 88 млн 860 тыс. случаев инфекции, 1 млн 913 тыс. заболевших умерло, 49,4 млн выздоровело.

По данным ВОЗ на 6 января 2020 года, в мире 63 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.

В Украине вакцинация пока не начиналась. И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.