В мире сделали уже 18,9 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

По состоянию на утро 9 января в мире сделали 18,9 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Вакцинация стартовала в 39 странах.
Лидерами по количеству введенных доз вакцины являются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 9 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 88 млн 860 тыс. случаев инфекции, 1 млн 913 тыс. заболевших умерло, 49,4 млн выздоровело.
По данным ВОЗ на 6 января 2020 года, в мире 63 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.
В Украине вакцинация пока не начиналась. И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".
Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.