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Ляшко рассказал, какие товары можно продавать во время локдауна, Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий в Украине и мире 8 января.

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Трамп станет четвертым президентом в истории США, который пропустит церемонию вступления преемника в должность
Трамп станет четвертым президентом в истории США, который пропустит церемонию вступления преемника в должность
Фото: The White House / Facebook

Особенности "карантина зимних каникул"

В Минздраве Украины пояснили, почему ввели запрет на продажу определенной группы товаров в супермаркетах во время локдауна, начавшегося 8 января. Посуда, игрушки и одежда не являются предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило бы к тому, что украинцы посещали бы магазины, чтобы приобрести эти товары. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Глава Минздрава Максим Степанов сказал, что уменьшение числа людей, которые одновременно будут находиться в магазинах, снизит вероятность передачи коронавирусной инфекции. По его словам, ограничение продажи товаров приведет к тому, что в супермаркете "будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости".

Некоторые украинские супермаркеты не убрали запрещенные к продаже товары, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

Трамп и штурм Капитолия

Президент США Дональд Трамп не примет участия в инаугурации своего соперника на президентских выборах Джо Байдена, одержавшего победу. Он станет четвертым президентом в истории США, который пропустит церемонию вступления преемника в должность.

ФБР объявило в розыск участников штурма Капитолия. Бюро пообещало вознаграждение в $50 тыс. за информацию о тех, кто установил взрывные устройства в комплексе зданий Конгресса.

Несколько десятков человек, задержанных во время беспорядков в здании Конгресса, предстали перед Верховным судом округа Колумбия. 40 задержанным предъявили обвинение в незаконном проникновении в государственную собственность. Одному из них потребовался в суде переводчик с русского языка. Об этом сообщило издание The Washington Post.

После беспорядков в Капитолии двое министров подали в отставку. Первой об уходе с должности заявила министр транспорта Элейн Чао. Следом за ней 8 января об увольнении заявила министр образования Бетси ДеВос.

Нефть марки Brent и биткоин

Стоимость нефти эталонного сорта Brent превысила $55 за баррель. Это максимальный показатель с 25 февраля 2020 года.

Цена криптовалюты биткоин впервые преодолела отметку в $41 тыс.

Пандемия COVID-19

В Лондоне объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции. Каждый 30-й житель британской столицы болен COVID-19, есть угроза, что в ближайшие две недели могут закончиться койки для пациентов с коронавирусом, заявил мэр Лондона Садик Хан.

Европейская комиссия предложила государствам – членам ЕС приобрести дополнительно 200 млн доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech с возможностью приобретения еще 100 млн доз. В общей сложности ЕС планирует закупить 600 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Новый "британский" штамм коронавируса распространяется быстрее и более заразен, чем SARS-CoV-2. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове.

Олимпийские игры в Украине

Украина хочет провести Олимпийские игры 2030-го или 2032 года. Об этом заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. По его словам, в министерстве создали рабочую группу и рассчитывают, в каком году Украина сможет принять Олимпиаду и сколько нужно на это средств. В рабочей группе участвуют специалисты из Австрии.

Скандал в Польше

В Польше ряд известных деятелей культуры и политики получили прививки от COVID-19 вне очереди. В результате скандала уволили двух должностных лиц Варшавского медицинского университета, который проводил вакцинацию.

Теги: США, Украина, Польша, Лондон, Джо Байден, ФБР, нефть, Европейская комиссия, вакцинация, Олимпиада, беспорядки, инаугурация, карантин, Brent, Дональд Трамп, Европа, Минздрав, биткоин, Садик Хан, Максим Степанов, криптовалюта, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олимпийские игры, вакцина, Виктор Ляшко, Вадим Гутцайт, коронавирус, Мария Ван Керхове, BioNTech
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