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ВОЗ признала, что "британский" штамм коронавируса распространяется быстрее обычного

Заразившиеся "британским" штаммом коронавируса получают большую вирусную нагрузку, чем те, кто перенес SARS-CoV-2, заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керхове.

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Из-за "британского" коронавируса с 5 января в Великобритании объявлен локдаун
Из-за "британского" коронавируса с 5 января в Великобритании объявлен локдаун
Фото: EPA

Новый "британский" штамм коронавируса распространяется быстрее и более заразен, чем SARS-CoV-2. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове на брифинге 8 января, видео брифинга опубликовано на сайте ВОЗ.

Она отметила, что заразившиеся "британским" штаммом коронавируса получают большую вирусную нагрузку, чем те, кто перенес обычный вариант инфекции.

"Дикий" вариант вируса менее заразен и распространяется не так быстро, как тот, что был обнаружен в Великобритании. Здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5. Это наблюдается во всех возрастных группах", – сказала эксперт.

По ее словам, новый штамм распространяется так же, как обычный, имея в виду пути передачи, поэтому людям необходимо соблюдать личные меры безопасности.

"Но если вирус является более заразным, надо работать более усердно, чтобы прервать цепочку передачи", – отметила ван Керхове.

О выявлении нового типа коронавируса 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

5 января ВОЗ сообщила, что "британский" штамм коронавируса под названием VOC-202012/01 уже обнаружили в 41 стране.

Из-за "британского" коронавируса с 5 января в Великобритании объявлен локдаун.

О еще одной разновидности коронавируса под названием 501.V2 стало известно 18 декабря. Этот штамм распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2, и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в Южно-Африканской Республике. Согласно данным минздрава ЮАР, около 80–90% больных COVID-19 граждан в стране заражены именно штаммом 501.V2.

Теги: Великобритания, ВОЗ, вирус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Мария Ван Керхове
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