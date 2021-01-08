ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Заклеенные сигнальными лентами стеллажи и работающий "Эпицентр". Как проходит локдаун в Украине

Некоторые украинские супермаркеты с началом локдауна не убрали со своих стеллажей запрещенные к продаже товары, а заклеили их лентами, фото публикуют пользователи соцсетей. А в Киеве в торговом центре "Эпицентр" и вовсе продолжают торговать запрещенными к продаже товарами – их оформляют как онлайн-покупку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Каменском заклеили лентами некоторые товары
В Каменском заклеили лентами некоторые товары
Фото: Х...евое Каменское / Telegram

С 8 января в Украине начался локдаун, в рамках которого в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Некоторые украинские супермаркеты эти товары из зала не убрали, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

В частности, Telegram-канал "Х...евое Каменское" опубликовал фото из супермаркета города Каменское Днепропетровской области с заклеенными стеллажами.

Фото: Хуёвое Каменское / Telegram
Фото: Х...евое Каменское / Telegram

Аналогичные фото, но уже из Обухова Киевской области публикуют подписчики Facebook-страницы "Мій Обухів / Обухівський район". На снимках видно, что оградительными лентами, в частности, закрыли отделы с одеждой.

Фото: Мій Обухів / Обухівський район / Facebook
Фото: Мій Обухів / Обухівський район / Facebook

Такими же лентами закрывают посуду, кухонные губки, кремы для обуви, фото публикует в Facebook "Информатор".

https://www.facebook.com/Informator.Ukr/posts/251270896622480

Тем временем торговый центр "Эпицентр" продолжает работать, сообщает журналист Андрей Павловский в своем Telegram. По его словам, в ТЦ можно приобрести даже товары из списка запрещенных к продаже – их оформляют как онлайн-покупку.

"Все разрешенное вы можете приобрести как обычно – просто оплатив на кассе. Остальной ассортимент можно выбрать в зале, сложить в тележку, через работников зала оформить как онлайн-заказ, оплатить и забрать товар. В пункте выдачи онлайн-заказов уже образовалась очередь людей с тележками", – пишет он и публикует соответствующие фото.

Для "Эпицентра" это уже не первый скандал, связанный с нарушением карантинных ограничений. В ноябре во время "карантина выходного дня" в торговом центре заявили, что объявляют 72-часовую пятницу.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Теги: Украина, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Эпицентр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
Врачи выписали заразившегося коронавирусом двухмесячного сына звезды фильмов о Гарри Поттере
Врачи выписали заразившегося коронавирусом двухмесячного сына звезды фильмов о Гарри Поттере
Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником
Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником
"Смотрю на фото страшно!". Собчак шокировала опасной поездкой маленьким сыном на так называемые российские Мальдивы
"Смотрю на фото – страшно!". Собчак шокировала опасной поездкой маленьким сыном на так называемые российские Мальдивы
  "Я что – враг сама себе?" Мария Шукшина рассказала, почему не будет вакцинироваться от коронавируса
  "Я что – враг сама себе?" Мария Шукшина рассказала, почему не будет вакцинироваться от коронавируса
"Сломан один позвонок". Заявившая о переломе шеи младшая дочь Меладзе рассказала подробности случившегося
"Сломан один позвонок". Заявившая о переломе шеи младшая дочь Меладзе рассказала подробности случившегося
"Ощущение было, что я в Украине, но с пальмами". Клопотенко в Египте вместе с Джапаровой и Куковальской сварил борщ с финиками и лаймом
"Ощущение было, что я в Украине, но с пальмами". Клопотенко в Египте вместе с Джапаровой и Куковальской сварил борщ с финиками и лаймом
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
"Михаил, шнурки-то где?" Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа
"Михаил, шнурки-то где?" Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS