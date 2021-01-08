Заклеенные сигнальными лентами стеллажи и работающий "Эпицентр". Как проходит локдаун в Украине

Некоторые украинские супермаркеты с началом локдауна не убрали со своих стеллажей запрещенные к продаже товары, а заклеили их лентами, фото публикуют пользователи соцсетей. А в Киеве в торговом центре "Эпицентр" и вовсе продолжают торговать запрещенными к продаже товарами – их оформляют как онлайн-покупку.

С 8 января в Украине начался локдаун, в рамках которого в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Некоторые украинские супермаркеты эти товары из зала не убрали, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

В частности, Telegram-канал "Х...евое Каменское" опубликовал фото из супермаркета города Каменское Днепропетровской области с заклеенными стеллажами.

Фото: Х...евое Каменское / Telegram

Аналогичные фото, но уже из Обухова Киевской области публикуют подписчики Facebook-страницы "Мій Обухів / Обухівський район". На снимках видно, что оградительными лентами, в частности, закрыли отделы с одеждой.

Фото: Мій Обухів / Обухівський район / Facebook

Такими же лентами закрывают посуду, кухонные губки, кремы для обуви, фото публикует в Facebook "Информатор".

Тем временем торговый центр "Эпицентр" продолжает работать, сообщает журналист Андрей Павловский в своем Telegram. По его словам, в ТЦ можно приобрести даже товары из списка запрещенных к продаже – их оформляют как онлайн-покупку.

"Все разрешенное вы можете приобрести как обычно – просто оплатив на кассе. Остальной ассортимент можно выбрать в зале, сложить в тележку, через работников зала оформить как онлайн-заказ, оплатить и забрать товар. В пункте выдачи онлайн-заказов уже образовалась очередь людей с тележками", – пишет он и публикует соответствующие фото.