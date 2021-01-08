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Зеленский пояснил, зачем в Украине ввели "карантин зимних каникул"

Зимний локдаун с 8-го по 25 января не такой жесткий, как весной прошлого года, и лояльнее по сравнению с мерами, которые принимают другие страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Транспорт во время жесткого карантина не остановят
Транспорт во время жесткого карантина не остановят
Фото: EPA

Действующий с 8 января в Украине "карантин зимних каникул" сократит число больных COVID-19 после новогодних праздников и ускорит получение вакцины от коронавируса, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совещании с участием членов правительства и руководителей силовых ведомств. Выступление Зеленского опубликовал Офис президента Украины (ОПУ) 7 января. 

"Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые принимаются в других странах. Однако мы сразу сбиваем волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной Всемирной организацией здравоохранения", – отметил президент Украины.

Зеленский убедился, что во время карантина будет работать инфраструктура, имеющая критическое значение, и магазины, которые продают продукты питания, средства гигиены и бытовую химию.

"И хотя развлекательная инфраструктура и праздничные ярмарки будут закрыты, кафе и рестораны будут работать навынос. МАФы и киоски, которые расположены на расстоянии и не будут создавать скопления людей, тоже смогут предоставлять свои услуги", – добавили в ОПУ.

Присутствующий на совещании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что уже третий день подряд в стране наблюдается тенденция к росту количества больных COVID-19. Он напомнил о работе общественного транспорта, стратегических предприятий и детских садов.

"У людей, которые работают в стратегической инфраструктуре, должно быть место, где можно оставлять детей. В то же время детей в садиках значительно меньше, чем в других учебных заведениях. Процент малышей, которые болеют, составляет 1,6%, поэтому сады, скорее, решают проблему, а не создают ее. И к этому стремится мировая практика", – отметил он.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в стране будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Глава Минздрава Украины Максим Степанов 5 января сообщил, что во время локдауна магазины смогут продавать товары, которые относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, семенам и средствам защиты растений, а также бытовую химию

Условия январского локдауна подвергли критике Американская торговая палата и Европейская бизнес-ассоциация. Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что власти города отказываются вводить в городе локдаун с 8 января.

Теги: карантин, Владимир Зеленский, Всемирная организация здравоохранения, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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