В мире (прежде всего в Китае) два месяца продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 составляет почти 82 тыс. человек, более 2,7 тыс. погибли. Известно, что за границей вирусом заразились пятеро украинцев: четверо – в Японии и один – в Италии. В Украине на данный момент нет подтвержденных случаев COVID-19, однако в Черновцах с подозрением на инфекцию госпитализированы два человека. “ГОРДОН” рассказывает о главных симптомах заболевания, способах профилактики и лечения.→
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