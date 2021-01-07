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Без кафе, но с парикмахерскими. Что разрешено в Украине в карантин 8–24 января. Инфографика

Инфографику с актуальными условиями карантина 8–24 января опубликовал сегодня в Facebook главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. В этот период в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Магазины смогут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию. Условия январского локдауна подвергли критике Американская торговая палата и Европейская бизнес-ассоциация.
 
| Сегодня 20.49 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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