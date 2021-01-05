Кабмин Украины разрешил во время локдауна продавать бытовую химию в магазинах

Кабмин на внеочередном заседании изменил список товаров, которые разрешено продавать в магазинах во время локдауна.

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании добавил бытовую химию и печатную прессу в перечень товаров, которые разрешено будет продавать в магазинах во время локдауна 8–25 января. Об этом представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, изменения были приняты по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова.

"В изменениях к постановлению №12-36, которые предложил Минздрав, речь идет о том, что в случае локдауна можно будет без проблем приобрести товары первой необходимости. Это продукты питания, лекарства, средства гигиены, средства связи, корма для животных, семена растений. Все другие товары – в форме доставки, навынос, интернет-заказом", – сказал Мокан.

Он отметил, что в рамках изменений в список была добавлена возможность продажи в магазинах бытовой химии и печатной прессы.

Мокан подчеркнул, что об изменении дат локдауна, о котором писали некоторые СМИ, речь на заседании не шла.

По его словам, завтра, 6 января, глава Минздрава на брифинге более детально расскажет о ситуации с локдауном.

4 января представители Американской торговой палаты заявили, что украинскому правительству следует пересмотреть условия локдауна. В АТП отметили, что запрет супермаркетам продавать часть товаров повседневного спроса во время локдауна может привести к конфликтным ситуациям в магазинах.

5 января Степанов заявил, что информация о запрете на продажу любых непродовольственных товаров не соответствует действительности, но признался, что относительно запрета продавать бытовую химию Кабмин примет определенные уточнения.

При этом Степанов не прокомментировал замечание АТП о том, что во время январского локдауна супермаркетам придется закрывать отдельные отделы или не разрешать реализацию отдельных товаров прямо на кассе.

С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

По состоянию на 5 января 2021 года в Украине коронавирус подтвердили у 1 083 585 человек, 19 129 заболевших умерли, 747 408 выздоровели.