В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. случаев COVID-19

За сутки от COVID-19 в Украине умерло 202 пациента, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине выздоровело более 700 тыс. пациентов с коронавирусом Фото: EPA

В Украине за сутки подтвердили 5334 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 5 января.

В частности, среди заболевших – 164 ребенка и 362 медика.

Умерло 202 пациента за сутки, выздоровело – 13 850 человек, госпитализированы 1280 заболевших.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 083 585 человек, 19 129 заболевших умерли, 747 408 – выздоровели.

За сутки провели 39 286 тестов (24 154 методом ПЦР и 15 132 методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5 млн 645 тыс. ПЦР-тестов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях", – сообщил министр.

Как сообщается на сайте системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны, ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

Киев – 114 369;

Винницкая область – 22 997;

Волынская область – 33 574;

Днепропетровская область – 60 251;

Донецкая область – 37 829;

Житомирская область – 40 175;

Закарпатская область – 28 600;

Запорожская область – 55 964;

Ивано-Франковская область – 43 753;

Киевская область – 61 108;

Кировоградская область – 8598;

Луганская область – 11 053;

Львовская область – 63 286;

Николаевская область – 32 560;

Одесская область – 73 282;

Полтавская область – 37 575;

Ровенская область – 41 769;

Сумская область – 41 595;

Тернопольская область – 34 459;

Харьковская область – 70 656;

Херсонская область – 18 318;

Хмельницкая область – 40 012;

Черкасская область – 40 401;

Черновицкая область – 40 764;

Черниговская область – 30 637.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 января в мире коронавирус подтвержден у 85 млн 654 тыс. человек, сообщал американский Университет Джонса Хопкинса. 1 млн 853 тыс. заболевших умерли, 48,1 млн – выздоровели.