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В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. случаев COVID-19

За сутки от COVID-19 в Украине умерло 202 пациента, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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В Украине выздоровело более 700 тыс. пациентов с коронавирусом
В Украине выздоровело более 700 тыс. пациентов с коронавирусом
Фото: EPA

В Украине за сутки подтвердили 5334 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 5 января.

В частности, среди заболевших – 164 ребенка и 362 медика.

Умерло 202 пациента за сутки, выздоровело – 13 850 человек, госпитализированы 1280 заболевших.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 083 585 человек, 19 129 заболевших умерли, 747 408 – выздоровели.

За сутки провели 39 286 тестов (24 154 методом ПЦР и 15 132 методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5 млн 645 тыс. ПЦР-тестов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях", – сообщил министр.

Как сообщается на сайте системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны, ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

  • Киев – 114 369;
  • Винницкая область – 22 997;
  • Волынская область – 33 574;
  • Днепропетровская область – 60 251;
  • Донецкая область – 37 829;
  • Житомирская область – 40 175;
  • Закарпатская область – 28 600;
  • Запорожская область – 55 964;
  • Ивано-Франковская область – 43 753;
  • Киевская область – 61 108;
  • Кировоградская область – 8598;
  • Луганская область – 11 053;
  • Львовская область – 63 286;
  • Николаевская область – 32 560;
  • Одесская область – 73 282;
  • Полтавская область – 37 575;
  • Ровенская область – 41 769;
  • Сумская область – 41 595;
  • Тернопольская область – 34 459;
  • Харьковская область – 70 656;
  • Херсонская область – 18 318;
  • Хмельницкая область – 40 012;
  • Черкасская область – 40 401;
  • Черновицкая область – 40 764;
  • Черниговская область – 30 637.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/852172258659104

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 января в мире коронавирус подтвержден у 85 млн 654 тыс. человек, сообщал американский Университет Джонса Хопкинса. 1 млн 853 тыс. заболевших умерли, 48,1 млн – выздоровели.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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