Голубовская заявила, что количество госпитализированных с COVID-19 снижается, но растет число "тяжелых" пациентов

В октябре – ноябре 2020 года с госпитализацией пациентов с COVID-19 в Украине был "полный коллапс", сейчас новых поступивших меньше, отметила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Голубовская: Из поступивших в стационар где-то треть "тяжелых" и "очень тяжелых", которые требуют повышенного ресурса Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

В украинских больницах уменьшилось число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, но процент больных с тяжелым течением болезни увеличился. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская в комментарии "Обозревателю", который был опубликован 4 января.

По ее словам, в октябре – ноябре 2020 года был "полный коллапс", сейчас новых поступивших меньше, но "из поступивших где-то треть – "тяжелых" и "очень тяжелых", которые требуют повышенного ресурса", – сказала врач.

Она объяснила, что речь идет не только о пациентах с тяжелой формой болезни, но и о тех, кто нуждается в длительной медпомощи.

"Мы их называем "зависшие пациенты". Мы стабилизируем состояние, оно перестает ухудшаться, а потом вот такими тяжелыми они остаются очень долго – до месяца и более", – сказала Голубовская.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 января в Украине подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции, из них 4158 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 927 пациентов с COVID-19, выздоровело 733 558 человек.

По данным Минздрава на 4 января, в стране в больницах первой волны COVID-19 предусмотрено 66 тыс. койко-мест. Наибольший процент их заполненности – в Николаевской области (50,8%). Сейчас в больницах страны находится 22 802 пациента с коронавирусом.