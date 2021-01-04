В Украине за сутки подтвердили минимальное число случаев COVID-19 в 2021 году

За последние сутки в Украине, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции госпитализировано 1526 человек.

В Украине подтвердили более миллиона инфицирований коронавирусом Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине зарегистрировали 4158 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 4 января в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1526 человек, летальных случаев – 73, выздоровело 4693 человека", – написал он.

Сутками ранее в стране подтвердили 4576 инфицирований, 1 января – 5038.

По данным министра, за 24 часа провели 13 128 тестирований на коронавирус, из них 11 021 – методом ПЦР.

За все время эпидемии в стране подтвердили 1 078 251 инфицирование, скончалось 18 927 пациентов, выздоровело 733 558 человек.

За последние сутки больше всего случаев COVID-19 подтвердили в Запорожской области (528) и Киеве (504).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.