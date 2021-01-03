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ОБЩЕСТВО

За сутки в Украине подтвердили более 4,5 тыс. новых случаев COVID-19

В Украине за прошлые сутки от коронавируса умерло 123 человека, выздоровело 6250 заболевших, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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За сутки в Украине COVID-19 заболело 172 медика
За сутки в Украине COVID-19 заболело 172 медика
Фото: EPA

В Украине за сутки подтвердили 4576 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 3 января.

Среди заболевших – 158 детей и 172 медика.

Умерло за сутки 123 человека, выздоровело 6250 заболевших, 1306 человек госпитализировали.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 074 093 человек, 18 854 заболевших умерли, 728 865 – выздоровели.

За сутки провели 14 576 тестирований (12 363 – методом ПЦР, 2214 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5,6 млн ПЦР-тестов.

Как сообщается на сайте системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны, ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

  • Киев – 113 019;
  • Винницкая область – 22 867;
  • Волынская область – 33 405;
  • Днепропетровская область – 59 697;
  • Донецкая область – 37 398;
  • Житомирская область – 40 007;
  • Закарпатская область – 28 485;
  • Запорожская область – 55 018;
  • Ивано-Франковская область – 43 588;
  • Киевская область – 60 541;
  • Кировоградская область – 8566;
  • Луганская область – 11 008;
  • Львовская область – 62 563;
  • Николаевская область – 32 159;
  • Одесская область – 72 315;
  • Полтавская область – 36 930;
  • Ровенская область – 41 578;
  • Сумская область – 41 497;
  • Тернопольская область – 34 334;
  • Харьковская область – 70 280;
  • Херсонская область – 18 159;
  • Хмельницкая область – 39 946;
  • Черкасская область – 39 725;
  • Черновицкая область – 40 503;
  • Черниговская область – 30 505.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/850975632112100

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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