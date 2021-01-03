За сутки в Украине подтвердили более 4,5 тыс. новых случаев COVID-19

В Украине за прошлые сутки от коронавируса умерло 123 человека, выздоровело 6250 заболевших, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки в Украине COVID-19 заболело 172 медика Фото: EPA

В Украине за сутки подтвердили 4576 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 3 января.

Среди заболевших – 158 детей и 172 медика.

Умерло за сутки 123 человека, выздоровело 6250 заболевших, 1306 человек госпитализировали.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 074 093 человек, 18 854 заболевших умерли, 728 865 – выздоровели.

За сутки провели 14 576 тестирований (12 363 – методом ПЦР, 2214 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5,6 млн ПЦР-тестов.

Как сообщается на сайте системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны, ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

Киев – 113 019;

Винницкая область – 22 867;

Волынская область – 33 405;

Днепропетровская область – 59 697;

Донецкая область – 37 398;

Житомирская область – 40 007;

Закарпатская область – 28 485;

Запорожская область – 55 018;

Ивано-Франковская область – 43 588;

Киевская область – 60 541;

Кировоградская область – 8566;

Луганская область – 11 008;

Львовская область – 62 563;

Николаевская область – 32 159;

Одесская область – 72 315;

Полтавская область – 36 930;

Ровенская область – 41 578;

Сумская область – 41 497;

Тернопольская область – 34 334;

Харьковская область – 70 280;

Херсонская область – 18 159;

Хмельницкая область – 39 946;

Черкасская область – 39 725;

Черновицкая область – 40 503;

Черниговская область – 30 505.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.