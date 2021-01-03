За сутки в Украине подтвердили более 4,5 тыс. новых случаев COVID-19

В Украине за сутки подтвердили 4576 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 3 января.
Среди заболевших – 158 детей и 172 медика.
Умерло за сутки 123 человека, выздоровело 6250 заболевших, 1306 человек госпитализировали.
С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 074 093 человек, 18 854 заболевших умерли, 728 865 – выздоровели.
За сутки провели 14 576 тестирований (12 363 – методом ПЦР, 2214 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5,6 млн ПЦР-тестов.
Как сообщается на сайте системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны, ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.