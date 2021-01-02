Пандемия COVID-19. Греция усилила карантин до 11 января

В Греции с 3-го по 11 января будет действовать комендантский час с 21.00 до 5.00.

В Греции усиливают карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 января сообщило издание Kathimerini.

Ограничения продлятся с 3 января до 6.00 11 января.

Услуга, когда покупатели забирают у входа в магазины товар, который заказали в интернете или по телефону, будет недоступна. Закроются парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины и церкви. Также запрещается рыбалка и охота.

Будет действовать комендантский час с 21.00 до 5.00.

Решение было принято премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и правительством из "соображений предосторожности", чтобы избежать увеличения нагрузки на систему здравоохранения и чтобы школы в стране могли открыться 11 января, пишет издание.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Греции по состоянию на 2 января коронавирус подтвержден у 139,7 тыс. человек, 4921 заболевший умер, 93,8 тыс. выздоровели.