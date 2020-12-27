От коронавируса привились президенты Греции и Словакии

В Словакию и Грецию, чьи президенты Зузана Чапутова и Катерина Сакелларопулу уже привились от коронавируса, поставляется вакцина компаний BioNTech и Pfizer.

27 декабря президент Словакии Зузана Чапутова сделала прививку вакциной от коронавируса. Об этом проинформировал ее сайт.

"Считаю вакцину единственным способом победить вирус и вернуть нашу жизнь в нормальное русло. Поэтому я приняла предложение министра здравоохранения и была привита", – прокомментировала она.

Президент сделала прививку одной из первых после того, как в Словакии началась вакцинация.

Также 27 декабря вакцину от коронавируса ввели президенту Греции Катерине Сакелларопулу, проинформировал ее сайт. Прививку ей сделали в больнице.

"Очень важно вакцинировать как можно больше людей... чтобы иметь возможность выиграть, завершить это приключение, вернуть наши жизни, вернуть себе свободу, снова ответить взаимностью", – сказала Сакелларопулу после вакцинации.

Главный коммерческий директор немецкой компании BioNTech Шон Маретт говорил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производит его компания вместе с американской Pfizer.

Вакцинация в Евросоюзе началась 27 декабря.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальные вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.