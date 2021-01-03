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Медведчук назвал заявление Ляшко о том, что Украина не будет использовать российскую вакцину от COVID-19, "маразматическим трепом"

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук назвал главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко "недоразумением от медицины", а его заявление о том, что Украина будет регистрировать только те вакцины против коронавируса, которые прошли третью фазу клинических испытаний, "трепом".

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Российская вакцина "Спутник V" подверглась критике, так как была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний
Российская вакцина "Спутник V" подверглась критике, так как была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний
Фото: EPA

Заявление главного санврача Украины Виктора Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", является "маразматическим трепом, не имеющим ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан". Такое заявление сделал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кум президента РФ Виктор Медведчук. Заявление 3 января опубликовано на партийном сайте.

Ляшко нардеп назвал "недоразумением от медицины".

"На данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из вакцин: ни Pfizer (третья фаза завершится в 2023 году), ни Moderna (в 2022 году), ни AstraZeneca (в 2023 году). Как и вакцина китайской компании Sinovac Biotech, о заключении контракта на закупку которой отрапортовал президент [Украины Владимир] Зеленский", – отметил Медведчук.

Он считает, что украинские власти "живут в космосе" и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством ее в Украине.

Украина будет регистрировать только те вакцины против коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний. Об этом Ляшко заявил в Facebook 2 января. Его заявление прозвучало на фоне утверждений Медведчука, что харьковская фармацевтическая компания "Биолек" 30 декабря подала документы на регистрацию в Украине российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Ляшко подчеркнул, что в мире есть вакцины против COVID-19, которые разрешены к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований.

"Исходя из этого, Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") президент РФ Владимир Путин заявил 11 августа 2020 года. По его утверждениям, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил 2 января, что, согласно украинскому законодательству, в стране не могут быть зарегистрированы вакцины, которые не имеют квалификации Всемирной организации здравоохранения и стран с жесткой регуляторной политикой.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Виктор Медведчук, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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