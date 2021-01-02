Ляшко: Слухи и политические заявления о регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности

Окончание третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" запланировано на декабрь 2021 года, отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу испытаний.

Украина будет регистрировать только те вакцины против коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний. Об этом заявил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook 2 января.

Его заявление прозвучало на фоне утверждений нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, что харьковская фармацевтическая компания "Биолек" 30 декабря подала документы на регистрацию в Украине российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

"Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности. Сегодня уже есть вакцины против COVID-19, которые разрешены к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого, Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию", – написал Ляшко.

Он отметил, что окончание третьей фазы испытаний российской вакцины запланировано на декабрь 2021 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") президент РФ Владимир Путин заявил 11 августа 2020 года. По его утверждениям, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сказал, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил 2 января, что, согласно украинскому законодательству, в стране не могут быть зарегистрированы вакцины, которые не имеют квалификации Всемирной организации здравоохранения и стран с жесткой регуляторной политикой.